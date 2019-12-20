「辣妹」喊：皮鞭伺候！LINE滿滿性暗示...早午餐老闆「揉胸傳謎片」挨告

▲早午餐老闆與美髮助理LINE中言談挑逗，摸胸傳A片被告，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

一名人夫阿俊（化名）與妻子在台中市經營一間早午餐店，結識一名擔任美髮助理的女子小君（化名），2人LINE中傳訊互稱「辣妹」、「哥哥」，言談間語氣輕挑、挑逗，也不乏性相關用語對話，小君甚至向阿俊表示，要跟他上床，要阿俊包養。阿俊事後遭小君家人提告，法院判王男無罪。

檢察官起訴指出，由於有輕度智能障礙的小君工作地點就在早午餐店隔壁，所以她經常到店家用餐，進而跟阿俊認識，2人2017年6月底7月間間加LINE聯繫，言談之間互稱「辣妹」、「哥哥」，阿俊傳送A片給小君，小君也沒有拒絕或斥責，聊天時，雙方也多有輕挑、挑逗語氣或與性相關用語對話。

2人2017年7月相約吃飯，小君明知阿俊已婚，竟毫無徵兆的向對方表示，「要跟你上床」、「要你包養」等語，顯然與一般同齡成年女子與不熟的男性長輩相處模式不同，阿俊足以得知小君性自主意識缺乏、性道德感薄弱，竟仍利用對方的心智缺陷猥褻得逞。

檢方指出，阿俊同年7月20日趁著小君上班前，2人相約榕樹下，他在車內用雙手搓揉小君的胸部；一個星期後，又帶她到住處2樓臥房內環抱親吻、雙手揉捏胸部，再外出用餐，阿俊怕被家人發現，還特別將住處的監視器鏡頭給轉向。

小君大弟同年7月30日意外在姊姊手機內發現阿俊用LINE傳送的色情影片，及姊姊傳送的「星期一屁股打50大板」、「皮鞭伺候」、「你會爽到中風」、「我會讓你快樂似神仙」等輕挑言語，趕緊告訴媽媽，在一番質問後，阿俊表示，是小君自願的，告知不會再犯，但由於小君媽媽認為阿俊態度不佳、毫無悔意，決定報警提告猥褻。

阿俊堅決否認乘機猥褻犯行，辯稱，「我不知道小君有智能障礙，小君很會講話且講話速度又很快，比我還會講話」。

阿俊辯護律師則稱，除了小君的家人以外，美容院老闆有提到，小君講話對答如流，就連小君的乾媽也沒辦法意識到小君有這樣的情形，此外，小君在LINE對話有性暗示內容，難以證明小君性自主意識缺乏，也無法證明阿俊是明知或已知小君有智能障礙的情形，認為確實是「男歡女愛」。

台中地方法院審理後，認為缺乏直接證據，判阿俊無罪。全案仍可上訴。

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