涉猥褻男學生挨告　補習班老師留遺書「我是清白的」…救回已成植物人

▲補習班老師被控猥褻學生後燒炭成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市某補習班老師，涉嫌利用獨處時間，碰觸2名男學生下體，學生家長提告後，這名老師無預警燒炭，留下遺書強調「我是清白的」，雖被緊急送醫獲救，但已成植物人，台北地檢署20日根據被害人指證，依加重強制猥褻等罪起訴這名老師，未來法院可能以被告無法出庭辯護等理由，裁定停止審理。

檢警調查，40多歲未婚的男老師是在吳興街補習班上課，日前有2名男國中學生指控，男老師會趁四下無人的時候，在教室內觸碰他們的生殖器，其中1人試圖反抗仍被得手。

檢警收案後還在根據被害人以及家長提供事證進行調查，男老師卻在2019年4月17日中午，突然在補習班內燒炭，被同事發現趕緊報警，但男老師仍因缺氧過久，成為植物人，檢警在補習班內發現遺書，鼓勵學生要用功讀書，並強調「我是清白的」。

雖然男老師因事故無法應訊，但尚未構成法定停止偵查的事由，檢察官根據證人的指證歷歷，將這名男老師起訴，未來法院可能依法先裁定停止審判，等到男老師恢復意識可出庭時再開庭審理。



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