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媽媽被打跑了…14歲女兒含淚忍受爸爸不斷伸狼爪：放把美工刀在口袋才安心

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▲▼少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少女痛苦活在恐懼之中，每晚都要擔心爸爸會不會又對她伸出狼爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

揉胸、隔褲摩擦、抓手自慰…年僅14歲的少女在雙親離婚後，和妹妹及爸爸同住，沒想到爸爸時不時對其伸出狼爪，令她深感噁心卻無可奈何，因為爸爸仍是家中的經濟支柱，她不想破壞表面的和諧，只能靠寫日記紓壓，「常需要放一把美工刀在口袋才能安心」，直到媽媽來探視，她才鬆口說出一切。

少女在警詢時證稱，父親第1次伸出狼爪是在2017年11月11日學校運動會後幾天的夜晚，父親將手伸入她的上衣內，撫摸她的胸部、奶頭，「我覺得很討厭、可怕、噁心，但我不敢動，全程都沒有人說話」，少女不想破壞和諧氣氛，決定當作沒發生，沒想到在隔年接近夏天的晚上，父親竟趁她睡著後掀開被子撫摸其下體。

而第3次是2018年6月底期末考考完後，父親又用前一次的手法侵犯她，還用下體隔著內褲摩擦她的生殖器官，讓她感到相當不開心，「我覺得如果我不在這個世界上就不會發生這種事情了」、「最近常常出現了想死的念頭，感覺很多事不順心，常需要放一把美工刀在口袋才能安心」；第4次則是2018年8月28日接近開學日。事後她寫下日記紀錄，並許願「希望父親不要再對我做這些事」，整起事件在她向母親哭訴後才曝光。

據了解，少女的雙親因為家暴案件而離婚，越南籍的母親被打跑後，難得來台探視竟意外得知女兒遭侵犯，火大跑去對狼父賞了一巴掌，兩人扭打成一團，過程中母親的手機還噴飛砸到少女的腳；當案件進入司法程序後，法院勘驗各項事證，依乘機猥褻罪判狼父有期徒刑2年3月，全案仍可上訴。

社工在接觸少女當下，觀察到其有表達障礙，原來是因為少女在長期在壓抑、無助的狀況下成長，導致其遇到問題不敢求助，甚至放棄求助…一個好端端的家庭，因父親家暴及猥褻的噁心行為崩解，令人不勝唏噓。

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