遭強拖上床！傳播妹狂扭掙扎　渣男無視硬闖「後門」...她被撕裂爆血：我好痛

▲傳播妹在招待所內被強拖上床硬上，她驗傷後情緒崩潰哭喊，「我就是破麻」。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

傳播妹小乃（化名）陪客人在KTV歡唱飲酒，隨後一行人又到私人招待所續攤。過程中，小乃因內急進入廁所，沒想到卻被許姓客人硬上得逞，甚至還造成她肛裂等多處受傷。案經小乃提告，一審法官將許男判刑5年，他不服上訴，二審法官考量他已與小乃和解，且賠償32萬元獲得原諒，又因本案與妻子離婚，已付出代價，因此改判3年6個月徒刑。

判決書指出，許男與2名友人2017年9月9日到KTV歡唱飲酒，期間叫來了小乃等4名傳播妹坐檯。結束後，許男等人意猶未盡，於是一行人又到了私人招待所續攤，但才剛抵達目的地，許男便以不勝酒力為由，獨自進到招待所內的套房休息，其他人則繼續在客廳飲酒。

直到凌晨4點多，小乃因內急想方便，但因獨立廁所有人使用，許男友人見狀便告訴她，「可以到許男房間上，反正他睡著了沒差」。小乃於是進到該房內上廁所，但沒想到，小乃才剛上完廁所，就被許男強拉上床，還脫掉她的上衣跟長褲，以肛交的方式性侵她。

期間，小乃死命抵抗，還不斷哭喊，「好痛」，但仍敵不過許男力氣，慘遭硬上，還導致她右右鎖骨中央處紅腫、前胸右側前臂有抓痕，肛門處甚至還有2處裂縫，血跡斑斑。小乃被侵犯後，嚇得花容失色，抓著衣服就衝出套房返回客廳哭泣，另一名李姓傳播妹見狀趕緊詢問，小乃才說出受辱經過。

李女一聽，便立刻帶著小乃到廁所查看傷勢，發現小乃的內褲及擦拭下體的衛生紙都沾染血跡。隨後2人回到客廳，許男朋友察覺不對勁，也趕緊起身說要教訓許男，但等到他回到客廳時，拿出了6千元硬塞給小乃，還說以後會繼續點她坐檯，想藉此息事寧人，但在此同時，李女已將此事回報給經紀公司。

經紀公司人員一接獲通報，便立刻召集了8、9名成年男子趕赴現場要將小乃帶走，並在確認小乃受辱後，隨即與許男友人大打出手。警方獲報後到場處理，小乃見狀還因驚嚇過度躲進招待所，而警方在了解雙方鬥毆原因後，立刻詢問小乃，許男惡狀才因此曝了光。

許男到案後坦承與小乃發生關係，但否認是硬上，還說，「因為2人都有喝酒，印象不是很清楚，在喝酒過程中也有親熱，我就與她一起走進套房，在你情我願的狀況下發生關係」。

不過，許男說法全被小乃駁斥，且她在社工訪視過程中，只要想到自己被許男性侵的過程，就會覺得噁心想吐，在驗傷時更情緒激動哭喊，「我就是破麻，不用驗傷了」等。一審法官綜合各項事證後，將許男依強制性交罪判刑5年。

許男事後不服提出上訴，並積極與小乃和解，且也賠償小乃32萬元獲得原諒，此外，他也因為此事跟妻子離婚，付出慘痛代價，因此改判他3年6個月徒刑。全案可上訴。

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