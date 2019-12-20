　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭強拖上床！傳播妹狂扭掙扎　渣男無視硬闖「後門」...她被撕裂爆血：我好痛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲傳播妹在招待所內被強拖上床硬上，她驗傷後情緒崩潰哭喊，「我就是破麻」。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

傳播妹小乃（化名）陪客人在KTV歡唱飲酒，隨後一行人又到私人招待所續攤。過程中，小乃因內急進入廁所，沒想到卻被許姓客人硬上得逞，甚至還造成她肛裂等多處受傷。案經小乃提告，一審法官將許男判刑5年，他不服上訴，二審法官考量他已與小乃和解，且賠償32萬元獲得原諒，又因本案與妻子離婚，已付出代價，因此改判3年6個月徒刑。

判決書指出，許男與2名友人2017年9月9日到KTV歡唱飲酒，期間叫來了小乃等4名傳播妹坐檯。結束後，許男等人意猶未盡，於是一行人又到了私人招待所續攤，但才剛抵達目的地，許男便以不勝酒力為由，獨自進到招待所內的套房休息，其他人則繼續在客廳飲酒。

直到凌晨4點多，小乃因內急想方便，但因獨立廁所有人使用，許男友人見狀便告訴她，「可以到許男房間上，反正他睡著了沒差」。小乃於是進到該房內上廁所，但沒想到，小乃才剛上完廁所，就被許男強拉上床，還脫掉她的上衣跟長褲，以肛交的方式性侵她。

期間，小乃死命抵抗，還不斷哭喊，「好痛」，但仍敵不過許男力氣，慘遭硬上，還導致她右右鎖骨中央處紅腫、前胸右側前臂有抓痕，肛門處甚至還有2處裂縫，血跡斑斑。小乃被侵犯後，嚇得花容失色，抓著衣服就衝出套房返回客廳哭泣，另一名李姓傳播妹見狀趕緊詢問，小乃才說出受辱經過。

李女一聽，便立刻帶著小乃到廁所查看傷勢，發現小乃的內褲及擦拭下體的衛生紙都沾染血跡。隨後2人回到客廳，許男朋友察覺不對勁，也趕緊起身說要教訓許男，但等到他回到客廳時，拿出了6千元硬塞給小乃，還說以後會繼續點她坐檯，想藉此息事寧人，但在此同時，李女已將此事回報給經紀公司。

經紀公司人員一接獲通報，便立刻召集了8、9名成年男子趕赴現場要將小乃帶走，並在確認小乃受辱後，隨即與許男友人大打出手。警方獲報後到場處理，小乃見狀還因驚嚇過度躲進招待所，而警方在了解雙方鬥毆原因後，立刻詢問小乃，許男惡狀才因此曝了光。

許男到案後坦承與小乃發生關係，但否認是硬上，還說，「因為2人都有喝酒，印象不是很清楚，在喝酒過程中也有親熱，我就與她一起走進套房，在你情我願的狀況下發生關係」。

不過，許男說法全被小乃駁斥，且她在社工訪視過程中，只要想到自己被許男性侵的過程，就會覺得噁心想吐，在驗傷時更情緒激動哭喊，「我就是破麻，不用驗傷了」等。一審法官綜合各項事證後，將許男依強制性交罪判刑5年。

許男事後不服提出上訴，並積極與小乃和解，且也賠償小乃32萬元獲得原諒，此外，他也因為此事跟妻子離婚，付出慘痛代價，因此改判他3年6個月徒刑。全案可上訴。

欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

灌醉「金錢豹小姐」興奮幫脫褲！她突躺地尖叫狂扭　飢渴男剛要挺進秒被嚇軟

人妻遭名羽球教練撿屍「強掰硬挺」！老公房內睡死...醒來見裸男氣炸：你是誰

逼女員工車內擺弄！拉下鐵門「1對1職訓」...她崩潰：老闆叫我摸出白色東西

ET快訊
鄰居小模「借住變媳婦」邀2女同住　爸媽逼婚天龍哥想哭：又不是
路邊拉筋被偷拍…緊身褲解放倒C蜜桃！本尊是「台劇女神」真相照
男騎士被罵「油只加1元」怒向中油求償30萬！站長：怕機器故障
玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士、海神惡煞對尬9屁孩　他跑太慢遭擄上車打到求饒：不敢了

雇主全裸求看護「摸鳥」並嘟嘴暗示「試試看」　她照做月底加薪了…多100元

結婚3個月老公入獄3年9月　人妻探監「我想離婚」回家收到恐嚇信

「辣妹」喊：皮鞭伺候！LINE滿滿性暗示...早午餐老闆「揉胸傳謎片」挨告

加油站施工大火「包商成火球」慘死　顧客逃命扭傷腳…站長沒封車道被起訴

遭強拖上床！傳播妹狂扭掙扎　渣男無視硬闖「後門」...她被撕裂爆血：我好痛

盲區奪命瞬間曝！單車婦凌晨趕市場賣湯圓　慘遭聯結車右轉輾斃輪下

快訊／台北市北投墜樓意外！30歲男「工地墜落」命危...送醫搶救中

防境外資金干擾選舉　政府狂抓地下匯兌！桃警破歷年最大宗…營運6年逾70億

菜市場偷機車上路不到1小時被逮　衰賊納悶：怎麼那麼快？

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

賓士、海神惡煞對尬9屁孩　他跑太慢遭擄上車打到求饒：不敢了

雇主全裸求看護「摸鳥」並嘟嘴暗示「試試看」　她照做月底加薪了…多100元

結婚3個月老公入獄3年9月　人妻探監「我想離婚」回家收到恐嚇信

「辣妹」喊：皮鞭伺候！LINE滿滿性暗示...早午餐老闆「揉胸傳謎片」挨告

加油站施工大火「包商成火球」慘死　顧客逃命扭傷腳…站長沒封車道被起訴

遭強拖上床！傳播妹狂扭掙扎　渣男無視硬闖「後門」...她被撕裂爆血：我好痛

盲區奪命瞬間曝！單車婦凌晨趕市場賣湯圓　慘遭聯結車右轉輾斃輪下

快訊／台北市北投墜樓意外！30歲男「工地墜落」命危...送醫搶救中

防境外資金干擾選舉　政府狂抓地下匯兌！桃警破歷年最大宗…營運6年逾70億

菜市場偷機車上路不到1小時被逮　衰賊納悶：怎麼那麼快？

米奇米妮鼠年報到！　HOLA熱銷窗花把傳統變可愛

挺韓罷韓各10萬人高雄對決　11檢察官進駐指揮所：嚴辦挑釁滋事

蔡詩芸「挺巨肚」拍孕婦寫真！　低胸細肩帶…王陽明站背後「甜蜜舉動」閃炸

賓士、海神惡煞對尬9屁孩　他跑太慢遭擄上車打到求饒：不敢了

【楊蕙如案】邵宗海／網軍「肆虐政治」及「介入選舉」的反省

美到炸翻！2公里長「彰化月影燈記」　為期50天再掀打卡高潮

政見會20日登場！正面對決張善政　賴清德聚焦蔡政府政績、攻防對手「脫線發言」

罷韓遊行估10萬人　「輸人不輸陣」挺韓遊行喊：我們20萬！

美160眾議員跨黨派支持！　致函貿易代表籲展開「美台貿易協定」談判

雇主全裸求看護「摸鳥」並嘟嘴暗示「試試看」　她照做月底加薪了…多100元

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

社會熱門新聞

新莊聯結車右轉　婦捲入輪底被輾斃

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

走斑馬線被撞飛　車禍畫面曝光

中山大性別友善宿舍　女學生洗澡遭偷拍

老公印喜帖辦海外婚禮　正宮氣炸：新娘不是我！

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

醉女控性侵：怕被殺　運將判3年半

騎士被罵「只加1元」！怒向中油求償30萬

快訊／桃園鐵皮工廠大火　警消正搶救中

台南新市大排驚見「流浪鱷魚」曬日光浴

即／北投墜樓意外！30歲男「工地墜落」命危搶救中

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

三寶機車急彎　砂石車撞進廟

八仙塵爆救20人！黃慧夫嘆：當醫師救人是錯誤選擇

更多熱門

相關新聞

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

台中市消防局李姓小隊長，2015年10月晚間，在酒後先傳訊「臿（插）你」、「強你」等詞語給備勤的正妹女隊員，再入侵備勤室性侵害得逞，害女隊員身心大受打擊，數次自殺未遂。法院審理時，他還暗指被害人與他人有染、濫交。一審判刑10年，二審改判12年、褫奪公權6年，最高法院20日駁回上訴定讞。

男DJ夥2男摩鐵性侵國中女同學　3人全重判

男DJ夥2男摩鐵性侵國中女同學　3人全重判

找兒子女友合作仙人跳！她赴約遭男友爸性侵

找兒子女友合作仙人跳！她赴約遭男友爸性侵

媽媽男友伸狼爪！她緊揪褲子不敢吭聲慘遭侵犯

媽媽男友伸狼爪！她緊揪褲子不敢吭聲慘遭侵犯

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

關鍵字：

性侵肛裂傳播妹

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

前女友「有車有房才嫁」6年後反悔　他發文勸被嗆

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面