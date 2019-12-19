鄰座醉女男友身邊昏睡　工人摟腰、解內衣扣一摸賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

小美（化名）2018年12月底搭乘客運從台中前往台北，沒想到鄰座的楊姓乘客卻伸出鹹豬手，趁她因為酒醉陷入沉睡時，伸手解開內衣的扣子亂摸，氣得提告求償80萬元的精神慰撫金和10萬元的醫療費。不過，高雄地院法官衡量雙方的經濟能力及受侵害程度，最後判楊男應賠償10萬元較為適當，其餘請求駁回。

▲楊男堅稱自己沒有對小美做出任何猥褻行為。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

小美在判決書中主張，當天她與男友一起搭乘開往台北的客運，上車之後坐在最後一排，由於兩人因為酒醉陷入昏睡，坐在隔壁的楊男竟然趁著車內昏暗、無人注意時，先伸手把自己拉過去靠著身體，再解開內衣扣子，不僅環抱腰部、撫胸，甚至拿出手機拍攝裙底。

小美提到，事發之後自己覺得無顏面對親友，面對訴訟壓力身心也飽受折磨，導致長時間無法提振精神、專心工作，無奈楊男對上述行為全盤否認，也沒有任何反省的意思，讓她受到二度傷害，這才決定提出民事告訴，求償80萬元的精神慰撫金和10萬元的醫療費。

▲小美在案發後崩潰到無法正常工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

楊男則辯稱，自己根本沒有撫摸或是動手解開小美的內衣扣子，「是她喝醉腳在那邊亂踢，證人也說沒看到我把手伸到她的衣服裡面，這樣我是要如何脫內衣？而且我的手機已經被警察扣案，裡面也沒有任何相關的照片或影片，她說我有撫摸她，這也是她自己的感覺而已。」

然而，在刑事訴訟方面，楊男被法官認定犯罪事實明確，並依據乘機猥褻罪判處8月有期徒刑。民事方面，高雄地院法官認為，楊男的行為確實會造成小美身心受創，考量到他是工地臨時工，月收入不固定，最後裁定應賠償10萬元較為適當，其餘超出此部分之請求不應准許。

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