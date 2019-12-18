人妻遭名羽球教練撿屍「強掰硬挺」！老公房內睡死...醒來見裸男氣炸：你是誰

▲楊男撿屍鄰居人妻，事後竟辯稱，「我當時喝醉沒有記憶」，但遭法官打臉，並判刑4年6個月 。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台北報導

知名楊姓羽球教練半夜在自家樓下看到一名喝得爛醉的人妻小乃（化名），便起了色心，尾隨對方返家後，趁著她酒醉意識不清，在客廳性侵得逞。小乃隔日醒來，下腹及下體劇烈疼痛，才驚覺遭到性侵，並立刻到醫院驗傷，隨後報警處理。士林地院審理後，也將楊男依趁機性交罪判處4年6個月徒刑。

判決書指出，楊男2018年10月18日與朋友相約吃薑母鴨，結束後又到KTV續攤，席間喝了不少酒。返家後，楊男見到醉倒大樓門口的小乃，於是佯裝成小乃朋友，攙扶她回家。楊男進屋後，並不知道小乃丈夫在房內睡覺，於是在客廳性侵她得逞，完事後，還將她抱進房內。

劇烈聲響驚動小乃丈夫，他睜開眼睛驚見楊男裸體在家中晃來晃去，嚇得大喊，「你是誰？你怎麼全身沒穿衣服？」惡行險被抓包的楊男當時還臉不紅氣不喘地說，「你不知道我是誰嗎？我是送她回來的人啊！我是XX的學弟，你不知道嗎？」隨後找回自己的手機及衣物，並立刻逃離小乃家中。

小乃丈夫驚魂未定，轉身見到妻子爛醉，又吐得一蹋糊塗，於是邊整理家中，還邊痛斥小乃「你很誇張，到底是怎麼回事？」小乃當時誤以為自己已平安到家，還對著丈夫說楊男是同事，讓丈夫一聽以為自己被戴綠帽，氣得奪門而出。

小乃事後酒醒，發現自己下腹及下體劇烈疼痛，又依稀想起在客廳時雙腿被人掰開，當下她還大喊，「不要」，並將人踹開，驚覺不對勁，於是趕緊詢問主管，才發現根本沒有同事送她回家，於是立刻到醫院驗傷，而結果出爐，院方也在她的陰道內驗出其丈夫及楊男DNA，嚇得她趕緊報警。

警方調閱大樓監視器，發現事發當時，小乃醉倒在地上，被楊男拉起，而期間還遇到2名住同棟大樓的情侶，4人一同進入大樓內後，搭乘電梯上樓。

警方事後找來鄰居情侶作證，2人證稱，當時看見楊男及小乃坐在大門口很久，誤以為他們是情侶或夫妻，且楊男還向2人辯稱忘記帶鑰匙，所以才開門讓他們進入大樓，「我知道當下小乃喝得很醉，連走路都走不穩，進電梯後，又亂按電梯樓層，還被男的罵說不要再亂按」等，而事後因鄰居先出電梯，並不知道楊男將小乃帶往何處。

不過，楊男到庭後辯稱，「當踢我喝醉酒，沒有記憶」等。然而，法官事後查出，楊男離開小乃家後，還拿起自己手機回撥電話，並還明確回應自己何時到家，且也記得要與朋友分攤酒錢，法官認定他並無酒醉，說沒記憶是在狡辯，因此將他依法判刑4年6個月。全案可上訴。

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