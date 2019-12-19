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灌醉「金錢豹小姐」興奮幫脫褲！她突躺地尖叫狂扭　飢渴男剛要挺進秒被嚇軟

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▲桃園市邱姓男子與未成年女友同居，女友指控邱暴力性侵還強拍裸照，逼迫簽下協議書支付5萬元，桃檢調查年餘查無實據偵查終結，以罪嫌不足不起訴。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陳男將小乃帶出場，準備想要跟她來一發，沒想到她卻突然發酒瘋，讓他興致全消。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳韻如／台中報導

陳姓男子將金錢豹小姐小乃（化名）帶出場喝酒，又續攤到有卡拉OK設備的摩鐵歡唱，小乃最後不勝酒力醉倒，陳男見狀竟趁機將小乃內褲拉到大腿處。未料，小乃突然驚醒，開始歇斯底里抵抗，讓陳男興致全消，氣得跟小乃討回出場費，2人因此發生爭執。事後小乃不甘受辱告陳男性侵，台中地院也依乘機性交罪未遂，判陳男1年6個月徒刑。

判決書指出，陳男5月初與友人付了出場費帶著小乃及另一名小姐到酒吧飲酒，隨後又續攤到摩鐵唱歌喝酒。直到凌晨時分，眾人皆不勝酒力，僅留下了陳男與小乃在房內，陳男當時發現小乃神志不清，便起了色心，趁機將小乃內褲脫到大腿，想要與她來一發。

沒想到，都還沒開始，小乃便突然驚醒，隨後不斷尖叫、哭喊，接著坐在地上掙扎。陳男見到小乃舉動當場興致全消，但又想起自己可是付了出場費，於是與小乃起了爭執，最後小乃退還他2千元後，各自搭車離去。

小乃離開後，不甘願自己遭到污辱，於是赴警局報案提告。然而，陳男到庭後矢口否認犯行，還說自己當時還有問過小乃是否要發生性行為，「她可能也有意思，我就以為她要跟我做，我就將她的內褲脫到大腿」，但沒想到小乃就開始發酒瘋，坐在地上尖叫，他無奈之餘，要回了2千元出場費後，摸摸鼻子離開。

此外，小乃同事也出面作證稱，小乃當天打電話給他，且情緒不是很穩定，最後又哭訴自己沒有答應要跟陳男發生關係。法官審理後認為，若是小乃同意性交，事後怎會出現歇斯底里的情緒，與常理不符，認定陳男犯行，後因他與小乃已達成和解，法官因此將他依乘機性交罪未遂判刑1年6個月，並給予緩刑3年。全案可上訴。

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