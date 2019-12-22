貓頭鷹聖誕吊飾突轉頭眨眼！10歲女童嚇到崩潰大哭...劇情卻神展開

▲貓頭鷹隱身在聖誕樹中。（圖／翻攝自Facebook／Katie McBride Newman）

實習記者施怡妏／綜合報導

聖誕節即將到來，許多人會在家中擺設聖誕節增添節氣氛。美國喬治亞州（Georgia）一戶人家上個月底買了聖誕樹擺在家中。媽媽凱蒂（Katie McBride Newm）很喜歡貓頭鷹，在聖誕樹上掛滿各種的貓頭鷹的吊飾。某天10歲女兒印蒂亞（India）驚見，在聖誕樹上的貓頭鷹吊飾突然轉頭對她眨眼，嚇得印蒂亞大叫跑向媽媽。

據CNN報導，本（12）月12日凱蒂一家人用完餐之後，女兒印蒂亞在整理餐桌時突然大叫一聲「我的天啊！」隨後跑向廚房對凱蒂大叫，「那個吊飾看起來好可怕」，然後就放聲大哭。原來是聖誕樹藏著一隻活生生的貓頭鷹，女兒被牠的模樣嚇到。

凱蒂一邊安撫女兒的心情，一邊看向聖誕樹，看到一隻貓頭鷹轉過頭來，貓頭鷹雙眼直盯著她看，才發現那是一頭真正的貓頭鷹，但她並沒有因此而受到驚嚇，因為一家人都喜歡戶外活動，對於野外動物都很喜愛。

凱蒂的丈夫比利（Billy）表示，「一開始以為貓頭鷹是自己飛來樹上避難的」，當天晚上便把家中門戶打開，希望貓頭鷹會自己離去，沒想到隔天牠還待在樹上，因此找來非營利環境組織「Chattahoochee Nature Center」協助。

比利指出，「這隻貓頭鷹很瘦，應該從買來的時後就一直待在聖誕樹上，只是因為藏在樹中所以沒有被發現。」組織工作人員檢查了貓頭鷹的狀況，並餵牠吃食物，建議凱蒂將貓頭鷹放在箱子裡，等到晚上再拿去院子放生，貓頭鷹這才順利飛走。