等了快30年！「西濱快」27日全線通車　由南到北308公里全程不收費

▲西濱快速公路最後一哩路「芳苑至大城」即將在27日正式通車。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

過去被稱為窮人高速公路的西濱快速公路蓋了將近30年，最後一哩路彰化縣「芳苑至大城」即將在27日正式通車，屆時等同於全線通車。不過，其中在新竹縣約6.6公里的新豐交流道至鳳鼻隧道路段，因將平面段以高架方式優化，預估明年農曆春節前完工通車，但民眾仍可先通行平面的側車道。

西濱快自民國81年起陸續推動興建，至今已歷時27年，其中「芳苑至大城」全長將近10公里，為全線高架橋及路堤段為雙向四車道配置，根據公路總局規劃，將於今年12月27日通車。屆時除串連彰化縣境內西濱快速公路未通車路段，也完成西濱快速公路後續建設計畫最後一哩路。

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交通部長林佳龍昨出席活動時表示，彰化縣芳苑到大城段，是環島公路網很重要的一段，特別將台61線定位為一條觀光大道，由南到北308公里，這條路就是CP值最高的幸福公路，不只是沒有收費的快速公路，以後也會結合地方觀光，讓大家能夠南北自由行，體驗在地文化。

▲西濱芳苑到大城通車，可以欣賞到王功夕照。（圖／公路總局提供）

該路段通車後，彰化沿海地區往來台中苗栗、雲林嘉義間，中長途旅次車輛就不需要再經由台17線平面道路，可改善重型車輛對地區性道路安全上的衝擊，由芳苑交流道到大城交流道約可減少10分鐘行車時間。另外，也可便捷彰化中科二林精密園區等鄰近工業區交通網絡，並帶動地方經濟及旅遊發展。

▲西濱芳苑到大城通車，可以欣賞到海景。（圖／公路總局提供）

雖然屆時西濱快可說是全線通車，不過，新竹縣新豐交流道至鳳鼻隧道，還在進行將平面段以高架方式優化工程，民眾暫時需先由平面的側車道通行，預計明年農曆年前完工通車後，道路品質將更優化。

「時間對我們來說完全沒用！」