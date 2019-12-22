端9個月政績拚連任！陳玉珍：為金門發展「一起支持九二共識」

▲國民黨立委陳玉珍爭取連任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱世凱／綜合報導

第10屆立委選舉立委選舉即將來臨，面對前金門縣長陳福海、前金門縣議員陳滄江兩位政壇強手，爭取連任的立委陳玉珍端出政績，表示自己雖然只任職9個月，卻努力扮演好立委的角色，「用命在服務」。她也稱為了金門發展好，大家應一同支持「九二共識」。

陳玉珍近日在臉書表示，雖然自己只有9個月的任期，不過在地方事務上，她已完成了2243件陳情案，在中央部分則完成了143件法律提案，「不管是離島地區土地購回，離島建設基金的補足，金門建設自籌款比率降低；從地方到中央，從服務到提案，在在都是和百姓的權益、金門的發展息息相關的事！」

▼陳玉珍大力表現自己的政績。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜日前也到金門替陳玉珍站台，還說自己號次抽籤抽到2號、陳玉珍立委抽到9號，是非常吉祥的一對號碼，「我們整個國民黨對兩岸最重要政策是什麼，九二共識，一中各表，堅定的支持我們中華民國憲政體制，堅定的支持我們中華民國的國格國號。」

他也稱，中華民國站不起來，兩岸無法互動得很美好，金門會受傷最重，金門的小三通、觀光客會受到嚴重的影響，「金門最需要就是九二共識。」陳玉珍也附和道，為了金門發展好，大家一起來支持九二共識。

資料顯示，陳玉珍今年3月成功從立委補選中勝出，成為金門縣首位女立委；本月中則因為在外交部抗議時，受到推擠而身體不適，成為「網路聲量最高」，最受關注的參選人。陳玉珍曾感嘆地說，立委選情白熱化，導致自己近來不斷被抹黑，「天下第一黑的是韓國瑜，我是第二名的吼。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下