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聖誕童趣方城市　朝方叔叔帶小英阿姨一起當孩子王

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▲聖誕童趣方城市　朝方叔叔帶小英阿姨一起當孩子王。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文盛讚鄭朝方的高度群眾魅力，對鄭朝方民調領先有絕對的信心。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

選戰倒數階段，總統蔡英文、內政部長徐國勇21日出席新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方「聖誕方城市」，鄭朝方邀來總統蔡英文與大小朋友同樂，成為總統級的聖誕童趣方城市！現場吸引千名大小朋友現身力挺，大聲吶喊：「勢(4)如破竹鄭朝方!」、「萬事OK(3)蔡英文!」，蔡英文也化身「小英阿姨」力挺新世代鄭朝方，表示他是年輕世代的聲音，更代表是「守護下一代的最佳代言人」。

▲聖誕童趣方城市　朝方叔叔帶小英阿姨一起當孩子王。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭朝方在地方經營許久，經常舉行童趣活動，是許多年輕爸媽和小朋友最熟悉的政治人物。

鄭朝方上屆參與新竹縣長舉辦童趣方城市活動，吸引超過10萬人次親子到場參與，當時不僅在新竹縣掀起一股熱潮，甚至連蘇貞昌院長在競選新北市長時也舉辦玩趣總動員來吸引選民目光，這次延續鄭朝方「朝方叔叔」童趣方城市模具續辦，運用多元方式讓政治不再生硬、讓選舉更溫暖，21日舉辦『童趣方城市聖誕旗艦場』，特別邀請「小英阿姨」蔡英文同樂，讓政治不再只是激昂吶喊，而是由內而外都充滿笑聲與希望。

▲聖誕童趣方城市　朝方叔叔帶小英阿姨一起當孩子王。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭朝方的活動場中，小小粉絲的數量堪稱所有候選人之冠。

總統蔡英文驚喜表示，鄭朝方建立的「新政治美學」品牌形象非常成功，終於見識到了他在大小朋友間的群眾魅力，成功吸引年輕族群、科技族群攜家帶眷參加活動，這是非常難能可貴的，讓他大開眼界，難怪鄭朝方一直邀請他來參加，另外蔡英文進一步表示，他看到鄭朝方已走出自己的風格，對於生硬的政見也闡述得非常生動活潑，的確是國民哥哥，真正關心我們的下一代，一定會是一個非常棒的教育立委，鄭朝方用心傾聽孩子的聲音，這次也請家長聽孩子的話來堅定支持鄭朝方。

鄭朝方表示，「童趣方城市」是與新竹朋友產生連結的起點，成功跳脫傳統的競選模式，自己所堅持的「新政治美學」也在這落實，讓小小公民也能夠在正向的政治參與裡面有所獲得，我將童趣方城市當作禮物送給新竹縣的小朋友。

▲聖誕童趣方城市　朝方叔叔帶小英阿姨一起當孩子王。（圖／記者陳凱力翻攝）

蔡英文表示，我感受到鄭朝方的努力與用心，對鄭朝方有絕對信心，他的民調不但持續領先，而且最新一波民調顯示，他在支持度、看好度、欣賞度三個選項都是第一名，獲得三冠王殊榮，相信他一定可以帶給年輕人及我們下一代希望，蔡英文也掛保證：「這樣優秀的人才，未來在國會爭取地方發展建設和福利，會來全力相挺鄭朝方所推出的政見，請鄉親不要猶豫，堅定支持他前進國會。」最後呼籲，民調不等於最後得票數，一定要號召親朋好友出來投票，這一次不分藍綠，共同挺「好」人才。

鄭朝方表示，未來有機會擔任立委，會做個稱職的「教育立委」，除了致力孩子的教育議題與幼兒政策發展與福利之外，對於孩子的成長環境與教育品質皆會全面照顧，依舊會秉持初衷，用新世代的思維來為台灣教育注入新力量，創造出更多新竹孩子的笑容與希望，讓家長可以安心。

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