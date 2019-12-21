潘孟安相挺張廖萬堅　贈送屏安凍蒜符、屏東蕉心

▲潘孟安送屏安凍蒜符，祝張廖萬堅高票連任。（圖／張廖萬堅競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第4選區（西屯、南屯）候選人張廖萬堅21日舉行競選連任說明會，屏東縣長潘孟安及交通部次長黃玉霖都到場助講，黃玉霖肯定張廖爭取國道1號高架銜接74號快速道路系統交流道的用心；潘孟安則是欣賞在教育文化委員會的專業表現，連屏東的偏鄉都受惠，潘並致贈「屏安凍蒜符」、「安安相挺、屏東蕉心」，為張廖萬堅打氣加油。

▲黃玉霖（左2）、潘孟安（左3）為張廖萬堅加油打氣。

潘孟安表示，張廖萬堅是「孩子王」立委，孩子雖然沒有選票，但張廖認為孩子就是未來，因此積極關心教育，給孩子更好的學習環境，張廖也推動多項法案修正，幫助資源比較缺乏的地方，並爭取多項地方建設造福鄉親，懇請民眾投給蔡英文與張廖萬堅。

黃玉霖說，國道1號接台74線已在上個月底動工，未來將能疏解周遭的中清交流道壅塞問題，黃暗指隔壁選區的立委沒在關心，動工時卻出現，而張廖也爭取內政部補助近20億，市政路上要蓋一座跨越工業區的大橋，黃呼籲選民不能再被騙第2次，一定要讓張廖高票連任，繼續在立法院當一個重量級的立委。

黃玉霖也批評吳斯懷當將軍卻跑去中國，是國家的叛將，拜託選民投給民進黨，下架吳斯懷。

張廖萬堅表示，選舉是拚汗水不是口水，國道1號接台74線當初並非他的政見，但因為對緩解中清交流道及週邊道路的車潮很有幫助，因此擔任立委後全力協調該案，並爭取到44.98億元的經費由中央全額補助，且工期縮短為3年半，預定於2023年中即可完工通車。

張廖說，國道1號接台74線因部分土地尚未完成徵收，遭批評是假動工，他表示，交通部為加速推動，一工區公有地部分先動工，同時進行二工區的私有地徵收作業，完成徵收再接續動工，同步進行可以提高施工效率早日完工，早日疏解中清交流道車潮。

潘孟安最後致贈「屏安凍蒜符」及「安安相挺、屏東蕉心」，預祝張廖萬堅順利當選、並為這次選舉蕉來好運。

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