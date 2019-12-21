屏東青商會千人公益親子野餐派對　南州公園嗨翻天...周佳琪：年年舉辦

▲屏東國際青商會舉辦千人公益親子野餐派對，21日下午在南州運動公園擠滿了許多家庭一起野餐、玩遊戲，場面熱鬧 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東國際青商會舉辦千人公益親子野餐派對，21日下午在南州運動公園擠滿了許多家庭一起野餐、看表演，小朋友一起玩遊戲，場面熱鬧。青商會發言人曾煜譡表示，這次活動以家庭繳費幫助弱勢，來自不同地方的孩子一同野餐遊戲，讓孩子了解到愛與分享是最幸福的事。

▲▼野餐派對。

配合這項活動，現場有氣球表演、闖五關遊戲、音樂演出。每個家庭都有野餐墊與4人份的餐點。青商會還特別出動空拍機，讓小朋友嗨翻天。還有重機騎士車隊也來共襄盛舉。

活動地點選擇在搭車與開車都可到達的南州運動公園，緊鄰南州火車站與國3南州交流道，方便許多家庭前來參加。同樣是青商會員的黃姓家長表示，繳費500元，讓自己可以帶著小朋友來野餐，也能幫助弱勢小朋友，何樂不為。她稱讚南州運動公園日後應該經常舉辦這樣的活動。

曾任屏東青商會長的屏南立委候選人周佳琪，今天也帶著家裡的小朋友來參加。她不忘向大家推薦南州的美麗及交通便利，向東到原鄉、向西到海線、向南到恆春，鄉境內溪北國小、南州糖廠、南州運動公園等深具風格特色，順遊皆就近可及，可以火車站為中心，發展一日輕旅行的商機。

她說，運動公園日後應引進共融遊具，並利用台糖土地辦理四季花海與節慶活動。她也呼應青商會辦理的野餐派對活動，日後應該年年舉辦，打造南州為休閒旅遊的停駐點。尤其是南州火車站與車站舊倉庫，也應進行改造活化，成為文化觀光旅遊的景點。

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