中聯辦前官員：香港始終有一股勢不承認「已永久回歸祖國」

▲香港1208國際人權日遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

清華大學法學院教授、香港中聯辦法律部原部長王振民20日表示，香港基本法23條立法越來越成為勢在必行的一件事情，香港本地法律有5種行為已經規定屬於危害國家安全的行為，所以不能說「23條立法」是完全的空白，特區應承擔第一責任，應把立法補上去。

《環球時報》報導，王振民當天參與該報2020年年會時表示，香港問題可以概括為四個字：政經中外，香港這4個字如果處理好，定好位，「你是中國的香港，有中國的情懷，有世界的視野、全球的佈局，這樣香港才可以行穩致遠。」

他說，香港社會盲目崇拜完全的政府不乾預、不入場的市場經濟，這造成貧富差距巨大，絕大部分人享受不到城市發展帶來的紅利，750萬人有140萬是貧困人口。

▲香港中聯辦法律部原部長王振民。（圖／翻攝自微博／環球時報）

王振民說，香港始終有這麼一股勢力，在本質上還不願意承認已經永久回歸祖國的事實，故意抹黑自己的祖國。在國家安全問題上出了大事。

王振民說，「香港是中國的香港，180年形成的國際交易平台是世界的平台，我們很願意與世界各國來分享香港這個平台，大家都有責任來維護這個平台的安全，不能把這個平台搞亂了，更不能利用這個平台來搞亂中國。」

基本法23條就香港境內有關大陸國家安全，即叛國罪、分裂國家行為、煽動顛覆國家政權罪、顛覆國家罪及竊取國家機密等多項條文作出立法指引的憲法條文。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！