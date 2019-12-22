解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

▲大陸國家主席習近平檢閱解放軍駐澳門部隊。（圖／取自新華社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸國家主席習近平20日視察解放軍駐澳門部隊，這也是駐澳門部隊首度編入反恐等任務方隊，另外央視的國防軍事頻道報導則顯示，駐澳門部隊部分士兵已完成換裝，具體包括在中國國慶閲兵中首次公開的「星空迷彩」和下一代單兵作戰系統。

根據《新華社》報導指出，習近平20日下午來到駐澳門部隊新口岸營區，進行部隊檢閱，依次檢閱了儀仗方隊、防衛作戰方隊、防暴行動方隊、反恐行動方隊、應急救援方隊。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」介紹，這次也是駐澳門部隊第一次被編組為防暴、反恐等方隊接受國家主席檢閱。

「政知見」來另外整理了數個檢閱細節。細節一，這是習近平首次檢閱駐澳門部隊，習近平2014年曾到澳門出席慶祝澳門回歸祖國15周年慶典活動，當時他視察了解放軍駐澳門部隊，但未有檢閱儀式。

細節二，時任國家主席胡錦濤曾在2004年和2009年兩次檢閱過駐澳門部隊，都在駐澳門部隊的氹仔軍營，習近平這次的檢閱地點是在新口岸營區。前兩次檢閱都在室外，這次是在室內。

▲大陸「十一閱兵」中穿著迷彩服的解放軍。（圖／翻攝CCTV）



細節三，習近平當日依次檢閱了儀仗方隊、防衛作戰方隊、防暴行動方隊、反恐行動方隊、應急救援方隊。在過往的公開報導中，只在2009年提及接受胡錦濤檢閱的駐澳門部隊被編組為儀仗方隊、步兵方隊、裝備方隊。因此，今年的檢閱還是駐澳門部隊第一次被編組為防暴、反恐等方隊接受國家主席檢閱。而且畫面中還能看到駐澳門部隊的女兵受閱。

細節四，在今年10月舉行的中共國慶閱兵式中，增設一個新儀式，習近平驅車來到黨旗、國旗、軍旗三面旗幟前停車肅立，向旗幟行注目禮，這次檢閱駐澳門部隊也有類似環節。

▲解放軍新式迷彩服。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）



第五個細節，在檢閱的背景音樂停止之後，所有受閱官兵齊聲高呼數遍「聽黨指揮 能打勝仗 作風優良」。

大陸國防部發言人吳謙曾在10月31日回應稱，為適應改革要求，滿足部隊戰備訓練需要，解放軍以07式迷彩服為基礎，對服裝顏色、樣式、面料和標誌服飾等進行優化完善，研製新式迷彩服，並在國慶閲兵中亮相。下一步將按計劃陸續配發全軍部隊。

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