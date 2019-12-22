　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸國家主席習近平檢閱解放軍駐澳門部隊。（圖／取自新華社）

▲大陸國家主席習近平檢閱解放軍駐澳門部隊。（圖／取自新華社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸國家主席習近平20日視察解放軍駐澳門部隊，這也是駐澳門部隊首度編入反恐等任務方隊，另外央視的國防軍事頻道報導則顯示，駐澳門部隊部分士兵已完成換裝，具體包括在中國國慶閲兵中首次公開的「星空迷彩」和下一代單兵作戰系統。

根據《新華社》報導指出，習近平20日下午來到駐澳門部隊新口岸營區，進行部隊檢閱，依次檢閱了儀仗方隊、防衛作戰方隊、防暴行動方隊、反恐行動方隊、應急救援方隊。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」介紹，這次也是駐澳門部隊第一次被編組為防暴、反恐等方隊接受國家主席檢閱。

「政知見」來另外整理了數個檢閱細節。細節一，這是習近平首次檢閱駐澳門部隊，習近平2014年曾到澳門出席慶祝澳門回歸祖國15周年慶典活動，當時他視察了解放軍駐澳門部隊，但未有檢閱儀式。

細節二，時任國家主席胡錦濤曾在2004年和2009年兩次檢閱過駐澳門部隊，都在駐澳門部隊的氹仔軍營，習近平這次的檢閱地點是在新口岸營區。前兩次檢閱都在室外，這次是在室內。

▲十一閱兵，習近平在車上向解放軍們打招呼。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸「十一閱兵」中穿著迷彩服的解放軍。（圖／翻攝CCTV）

細節三，習近平當日依次檢閱了儀仗方隊、防衛作戰方隊、防暴行動方隊、反恐行動方隊、應急救援方隊。在過往的公開報導中，只在2009年提及接受胡錦濤檢閱的駐澳門部隊被編組為儀仗方隊、步兵方隊、裝備方隊。因此，今年的檢閱還是駐澳門部隊第一次被編組為防暴、反恐等方隊接受國家主席檢閱。而且畫面中還能看到駐澳門部隊的女兵受閱。

細節四，在今年10月舉行的中共國慶閱兵式中，增設一個新儀式，習近平驅車來到黨旗、國旗、軍旗三面旗幟前停車肅立，向旗幟行注目禮，這次檢閱駐澳門部隊也有類似環節。

▲解放軍新式迷彩服。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

▲解放軍新式迷彩服。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

第五個細節，在檢閱的背景音樂停止之後，所有受閱官兵齊聲高呼數遍「聽黨指揮 能打勝仗 作風優良」。

大陸國防部發言人吳謙曾在10月31日回應稱，為適應改革要求，滿足部隊戰備訓練需要，解放軍以07式迷彩服為基礎，對服裝顏色、樣式、面料和標誌服飾等進行優化完善，研製新式迷彩服，並在國慶閲兵中亮相。下一步將按計劃陸續配發全軍部隊。

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！

ET快訊
即／台北市天津街住宅惡火！一男全身燒傷無生命跡象
三大電信送聖誕禮！這家大加碼　綁約買iPhone折6000元
挺韓、罷韓大軍集結！35萬vs.50萬　數學老師計算揭真相
男撿屍醉女！性侵後「回家爽睡」　她遭獨留車上1天慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

女友要跟異性合租！他急PO文求助：是我太專制嗎…網聽原因臉秒綠：租了直接分

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」…上課一問震驚：釣魚停很久

繳21萬拿黑卡！台灣醫療顧問曝「極致尊榮體驗」：很好用　網看圖跪喊乾爹

「苗栗國」沒分店原因曝光！漢堡王小編戰力滿點　鄉民狂推：小編撿到槍喔

福岡租車台女「連睡都無法」崩潰關家裡　被酸民霸凌灌爆...臉書、Line全毀

解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

星光部隊軍人在台「戰鬥跳」受傷　意外曝兩國軍事交流

國軍增購F-16　美專家：有助反制共機繞台，但無法根本改變安全情勢

殲-20之後解放軍再研發「隱形戰機」　網推測「殲-31」升級自用版

解放軍「山東艦」航母精實掃地畫面曝光！　甲板掃得比家裡乾淨

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

正妹空姐挺韓！一路南下超感動 身穿國旗裝「甜蜜打氣」：加油

解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

星光部隊軍人在台「戰鬥跳」受傷　意外曝兩國軍事交流

國軍增購F-16　美專家：有助反制共機繞台，但無法根本改變安全情勢

殲-20之後解放軍再研發「隱形戰機」　網推測「殲-31」升級自用版

解放軍「山東艦」航母精實掃地畫面曝光！　甲板掃得比家裡乾淨

企聯女壘／新世紀黃蜂奪冠大贏家　美洋投卡爾森獲年度MVP

《超人》5獎成KBS演藝大賞最大贏家！驚喜宣布：建厚要當哥哥了

結算2019年「造人績效」全球人口達77.5億　一年生出「一個德國」人口

解放軍「駐澳門部隊」首次編入反恐方隊　換裝「星空迷彩」接受習近平檢閱

85萬人高雄遊行！尹立5天後「提交罷韓連署」…韓辦關鍵分析打臉

波音「星際飛機」首航失敗！被迫提早返回地球　NASA曝關鍵原因

臉書揭穿史上最大假帳號集團　廣告金額是俄羅斯網軍的「100倍」

章子怡悄赴加州待產！　天價產子費用「一胎40萬」…貝克漢愛女也在這出生

2019「海安耶誕PARTY」熱鬧登場　黃偉哲祝市民朋友耶誕快樂

出門補妝好麻煩？彩妝手機殼眼影、口紅全都有　一盒帶著超方便

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

軍武熱門新聞

駐澳門部隊首次編入方隊　換裝星空迷彩檢閱

星光部隊在台傘訓受傷 曝兩國軍事交流

解放軍再研發隱形戰機　網猜：殲-31自用版

山東艦航母精實掃地畫面曝光！

國軍增購F-16　美專家：有助反制共機繞台

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

台東太空探測火箭試射場27日首發

F-35戰機必備原料稀土磁石　美軍計畫儲備

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

台東27日歷史性試射火箭　空域申請文件曝光

貴爆！美空軍一號新機曝花1639億

新型翼神七無人機掛4枚導彈亮相

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

解放軍撿磚塊！雪楓特戰營身分曝

更多熱門

相關新聞

72年首個全新軍種　川普：成立太空軍

72年首個全新軍種　川普：成立太空軍

美國總統川普21日正式簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA），總預算高達7380億美元，其中全球第一支「太空軍隊」將分得4000萬美元的資金。川普表示，在國家安全遭受嚴重威脅的情況下，美國掌握在太空的絕對優勢非常重要，「我們領先的幅度不夠，這支太空軍隊將幫助我們遏止侵略，並控制最終的制高點（high ground）。」

解放軍退將：兩個旅就攻下澎湖　

解放軍退將：兩個旅就攻下澎湖　

王振民：基本法23條立法勢在必行

王振民：基本法23條立法勢在必行

習近平與川普談「涉台問題」　外交部：密切關注美中高層互動

習近平與川普談「涉台問題」　外交部：密切關注美中高層互動

與川普通電話　習近平談經貿協議

與川普通電話　習近平談經貿協議

關鍵字：

星空迷彩駐澳門部隊習近平粵港澳要聞軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

「在不瘋狂」大老闆首現身！痛心回應古拉

新日式Buffet「和牛握壽司」隨你吃

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂蠕動」

張無忌終於要去大都！等26年…王晶開拍新《倚天屠龍記》

廁所抽菸起口角！14歲國二生遭同學丟下4樓

罷韓大遊行！民眾從「高樓潑水」　警急查逮高中生

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

外面2隻很冷！奶油貓同情求收編

米砂刪除承認墮胎影片！「想忘記這段荒唐過去」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面