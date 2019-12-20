香港80名教師、助教被捕　教育局：嚴重違法應立即停職

▲香港教育局再次向學校發出函件。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港教育局局長楊潤雄20日表示，目前有近千名18歲以下的人士，因反送中事件而被捕，此外還有80名教師或教學助理被捕，同時也收到123宗與教師專業操守有關的投訴。其實，教育局已向香港各學校發出函件，因嚴重罪案被捕的教師，應實時停職，教育局會取消被定罪教師的註冊資格。

綜合港媒報導，楊潤雄20日在記者會上證實，根據不同渠道掌握到的資料顯示，香港有80名教師或教學助理被捕，局方已再次向學校發出函件，說明對學校處理涉嫌違法教師及違規學生的要求，若校方偏離指示，將會逐一跟進，且對於因嚴重違法事件而被捕的教師，應立即將其停職。

楊潤雄指出，教育局至今已收到123宗與教師專業操守有關的投訴，大多涉及散播仇恨言論、挑釁行為及發布不恰當教材等，目前已完成調查74宗個案，其中有13宗成立，並已向5名教師發出譴責信、向1名教師發出警告信，若再次失德會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

楊潤雄再稱，同時已向7名教師發出勸喻信，其餘31宗正等待或考慮有關老師的回應，以決定如何跟進行動。他提到，目前，教育局已就一名使用不當教材的官校老師展開停職的程序，並依公務員規例採取紀律處分，「同時我們也會從專業操守的角度跟進其教師註冊資格」。

最後，楊潤雄再次重申，同學們的福祉一直是首要考慮，採取的任何措施或行動都以保障學生的利益為大前提，以及維護整體老師的專業操守。

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