　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航持續停飛⋯原訂12/27接回ATR新機計劃「臨時喊卡」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠東航空,遠航停飛,松機遠航整備區13日仍有員工進出。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空發生停飛烏龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空本月12日發生停飛烏龍事件，交通部民航局對其開發300萬，並予以廢照處理，遠航依法提出陳述意見書，民航局審酌中。遠航原訂本月27、28日要接回第7、8架ATR72-600型飛機，遠航發言人盧紀融證實，接機計畫已暫停，據了解，民航局原要派員進行接機計畫，也在停飛後臨時喊卡。

遠航MD機隊中，有3架機齡超過26年，明年元旦後高齡客機退場機制上路，3架老舊飛機須依法退役，否則可能觸法。遠航原計畫老舊飛機將陸續在今年8月、11月、12月除役，另引進3架ATR72-600客機，原定本月27、28日要接回第7、8架ATR72-600型飛機，不過目前卡於停飛事件，接機計畫已暫停。

請繼續往下閱讀...

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航MD-82機隊。（圖／記者李毓康攝）

遠航發言人盧紀融證實，接機任務確實已暫停，目前後續沒有其他計畫，靜待民航局審查結果，另ATR72-600型飛機都是向租機公司承租，盧紀融強調，雖然暫時不接機，也沒有違約問題。

航空公司至國外接機時，民航局均會派員至現場檢查飛機後並發放相關證件，據了解，民航局原本也已要派員陪同遠航接機，不過在停飛事件發生後，即已取消行程。除本次暫停接機的2架飛機外，明年本來還要接回第9架班機，該計畫恐怕也會被取消。

▲▼遠東航空,遠航停飛,松機遠航整備區13日仍有員工進出 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空接機任務喊卡。（圖／記者李毓康攝）

另外民航局表示，根據遠航通報，截至20日，受理退票共6萬567筆，初步統計，退票張數共16萬5千餘張。粗估退票票價已逾2億元。

交通部政次王國材昨日表示，因遠航無預警停飛，民航局依法對遠航開罰並廢照，遠航18日再提交陳述意見補充資料，目前民航局、律師等正在審查中，民航局若維持原訂廢照決議，就會再遞交至交通部核報。

ET快訊
罷韓大遊行空拍曝光！人潮擠滿街道　超巨型旗幟「光復高雄，保衛
快訊／挺韓遊行走2小時抵達終點！韓國瑜獻唱「隱形的翅膀」
快訊／罷韓人數爆滿！遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉
韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5聲明驚見「藏頭」
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠航持續停飛⋯原訂12/27接回ATR新機計劃「臨時喊卡」

長榮中學發不出薪水　教團推測：校方花2億蓋大樓、財務規劃不彰

「五月天」桃園今晚開唱　桃園機捷將加密班次、延後收班

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

美術館變自助洗衣店！3層樓空間宛如走進懸疑愛情電影場景

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

遠航持續停飛⋯原訂12/27接回ATR新機計劃「臨時喊卡」

長榮中學發不出薪水　教團推測：校方花2億蓋大樓、財務規劃不彰

「五月天」桃園今晚開唱　桃園機捷將加密班次、延後收班

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

美術館變自助洗衣店！3層樓空間宛如走進懸疑愛情電影場景

甜瓜無人碰撞下投三分造成左膝挫傷　僅打9分鐘傷退

考前21天　郭國文請黃偉哲為他補選勝出9個月的「國文考卷」打分數！

三重戰役PK！李翁月娥「設小綠人」端政績、李旻蔚「白沙屯媽祖」感應加持

「在不瘋狂」大老闆首出聲！　痛心古拉「話說太重」：將心比心，為何用影片中傷我

王宇婕替「滿身跳蚤」流浪狗洗澡　PO文幫找家…結局超感人

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

路上遇到碰瓷貓！　撞單車「手手抽搐」翻肚眼神死：封口費呢

嚴重恐呼吸衰竭！有吃這7類藥　冬日補身最好別碰「麻油雞」

旁邊就是化工廠！千葉物流中心倉庫起火　燃燒逾2小時…黑煙漫成田機場

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

福岡租車台女被酸民霸凌「連睡都無法」

吃火鍋衣服好臭　達人2招1晚除臭

「5天擊掌30次」男友臉發白：快死了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

繳21萬拿黑卡　他曝極致尊榮體驗

高鐵找充電站　她見自私一幕怒了

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

北北基防大雨！下週東北風再南下「北台變天」

可能有颱風！專家揭發展　早晚拉溫差...跨年天氣曝

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

手機相簿「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現

更多熱門

相關新聞

春節加班機第二波12/23開放預訂

春節加班機第二波12/23開放預訂

遠東航空12日爆發停飛烏龍，交通部民航局依法對其開罰並廢照，遠航已遞交陳述意見書。交通部政次王國材表示，民航局正在審理中，若維持廢照處理，就需核報交通部，交通部現已協調長榮、華航等，將國際航線協調飛行國內航線，補組春節加班機能量，預計最快23日就會開放第二波加班機預定。

遠航拚復飛補意見　民航局審酌中

遠航拚復飛補意見　民航局審酌中

遠航案金管會遭指放水　顧立雄：歡迎來告

遠航案金管會遭指放水　顧立雄：歡迎來告

加班機優惠票？林佳龍質疑有動機

加班機優惠票？林佳龍質疑有動機

民航局公布到年底前國內線加班機

民航局公布到年底前國內線加班機

關鍵字：

遠東航空遠航停飛

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面