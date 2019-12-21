遠航持續停飛⋯原訂12/27接回ATR新機計劃「臨時喊卡」

▲遠東航空發生停飛烏龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空本月12日發生停飛烏龍事件，交通部民航局對其開發300萬，並予以廢照處理，遠航依法提出陳述意見書，民航局審酌中。遠航原訂本月27、28日要接回第7、8架ATR72-600型飛機，遠航發言人盧紀融證實，接機計畫已暫停，據了解，民航局原要派員進行接機計畫，也在停飛後臨時喊卡。

遠航MD機隊中，有3架機齡超過26年，明年元旦後高齡客機退場機制上路，3架老舊飛機須依法退役，否則可能觸法。遠航原計畫老舊飛機將陸續在今年8月、11月、12月除役，另引進3架ATR72-600客機，原定本月27、28日要接回第7、8架ATR72-600型飛機，不過目前卡於停飛事件，接機計畫已暫停。

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▲遠航MD-82機隊。（圖／記者李毓康攝）

遠航發言人盧紀融證實，接機任務確實已暫停，目前後續沒有其他計畫，靜待民航局審查結果，另ATR72-600型飛機都是向租機公司承租，盧紀融強調，雖然暫時不接機，也沒有違約問題。

航空公司至國外接機時，民航局均會派員至現場檢查飛機後並發放相關證件，據了解，民航局原本也已要派員陪同遠航接機，不過在停飛事件發生後，即已取消行程。除本次暫停接機的2架飛機外，明年本來還要接回第9架班機，該計畫恐怕也會被取消。

▲遠東航空接機任務喊卡。（圖／記者李毓康攝）

另外民航局表示，根據遠航通報，截至20日，受理退票共6萬567筆，初步統計，退票張數共16萬5千餘張。粗估退票票價已逾2億元。

交通部政次王國材昨日表示，因遠航無預警停飛，民航局依法對遠航開罰並廢照，遠航18日再提交陳述意見補充資料，目前民航局、律師等正在審查中，民航局若維持原訂廢照決議，就會再遞交至交通部核報。