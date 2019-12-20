春節加班機第二波12/23開放預訂　遠航是否復飛？民航局審酌中

▲交通部次長王國材強調春節加班機能量充足。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空12日爆發停飛烏龍，交通部民航局依法對其開罰並廢照，遠航已遞交陳述意見書。交通部政次王國材表示，民航局正在審理中，若維持廢照處理，就需核報交通部，交通部現已協調長榮、華航等，將國際航線協調飛行國內航線，補組春節加班機能量，預計最快23日就會開放第二波加班機預定。

交通部政務次長王國材今表示，由於遠航無預警停飛，民航局依法對其開罰300萬，並予以廢照，遠航13日提交陳述意見書，18日下午又繳交補充資料，目前民航局與律師等正在審議中，將探討遠航提出的「停飛原因」是否合理，與未來遠航的財務狀況，是否有機會改善等。

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▲遠航爆發停飛烏龍。（圖／記者李毓康攝）

王國材說，民航局對各航空公司都很嚴格，畢竟飛安不容出錯，若民航局不採納遠航說法，仍要執行廢照，就需核報交通部，若不廢照則不需核報。目前他尚未看過遠航的陳述意見書內容。

王國材說，「不用擔心」春節加班機問題，由於民航局需觀察加班機載客狀況，因此會分三波公佈，預計最快23日開放第二波加班機機位預訂，若第二波載客率達8成以上，就會研議開放第三波。

交通部已協調華信、立榮加開班次與放大機型，協調長榮、華航將國際航線航班，改為飛行國內航線支援，他要「大家放心」，春節加班機能量務必足夠。王國材表示，遠航國際航線部分飛行不多，也都還有其他航空公司有飛，因此不必太擔心沒有班機。