遠航「短期內復飛」夢碎！　民航局一口氣公布到年底國內線加班機

▲遠航「短期內復飛」無望，民航局公布到年底前國內線加班機資訊。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空12日爆發停業危機，但董事長張綱維13日出面改口稱「烏龍一場」，民航局已對遠航開罰並給限期陳述意見，而遠航也已送出陳述意見書，行政程序尚在進行。為彌補遠航的國內線運能缺口，經協調，民航局今也一口氣公布，從明（18）日起至月底31日的加班機資訊。

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▼民航局公布到年底前國內線加班機資訊。（圖／民航局提供）

為彌補遠航無預警停航的國內線運能缺口， 民航局協調華信航空與立榮航空增加運能，統計自18日起至31日止，共將加開50架次加班機，另有38架次放大機型。根據遠航回報，截至今日共受理退票45607筆。

▲遠航董事長張綱維改口稱停飛是烏龍，希望民航局能讓遠航復飛。（圖／記者李毓康攝）

日前交通部長林佳龍也明白指出，「現在遠航停飛中的事實，短期內不會改變」，因為現在不只是財務問題，而是整個公司治理出狀況，董事長兼總經理因為心情不好就關機，讓整個公司運轉失控，未來會不會再犯？這涉及到飛安，誰能夠來保證飛安？他強調，遠航復飛與否不是個人跟黨派問題，民航局會以嚴謹態度聽取遠航陳述，但若無法說服民航局，就會進一步導致廢止許可。

林佳龍強調，遠航不能一廂情願，一下子停飛、一下子又說是烏龍，即便想復飛，重新申請許可也要經過很長時間，目前遠航有成立消費者信託基金專戶，政府會確保賠償能落實，但希望遠航拿出誠意來解決，不能兩手一攤，放著這些賣出去的票只有登記退票，沒有落實賠償，呼籲遠航必須要做出各種因應措施。

▲遠東航空爆發停業危機，許多民眾12日趕往退票。（圖／記者許展溢攝）