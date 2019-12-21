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快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

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▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

▲快遞送包裹示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

明明就是為了惡整朋友，沒想到快遞人員才是最尷尬的那個！一名女網友發文稱，日前快遞來送包裹，但對方卻表示她「名字被亂寫」，害羞地只敢透過電話確認是否為本人。原PO接過包裹後一看秒暈，直呼調皮朋友根本是「寄賤人」，網友們也都笑噴表示，宅配員真的太不會說話。

女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示20日下午，一名宅配人員走進店裡送包裹，開口卻不是先問「XXX小姐在嗎」，而是一臉茫然地看著她抓頭、和她確認電話。

請繼續往下閱讀...

原PO確認是她的手機號碼無誤後，對方才緩緩吐出一句「喔...他名字給妳亂寫啦！我確認電話就好。」好奇的原PO收下包裹一看差點沒吐血，原來朋友在收件人欄上寫下「F大奶店花」，而快遞又說這是「亂寫的」，讓她傻眼表示「我都不知道我該揍的是宅配員還是寄賤人了。」

▲▼ 包裹名字亂寫 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 名字也太害羞了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛笑翻表示，「沒圖沒真相」、「所以說他看出F？」、「我知道！妳根本沒有F對不對」、「看出真相的宅配員」、「宅配員言語間充滿失落感」、「男的不就寫：三十公分店長」、「這快遞真的很不會講話」。

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包裹快遞綽號物流爆怨公社

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