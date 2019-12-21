男網路分享「同婚讓台灣成愛滋樂園」　法官認定「謠言」判罰3千

▲李男分享同婚謠言圖文遭警方送辦，事後自己在臉書發文提醒。（圖／翻攝李男臉書）

記者李忠憲／台中報導

選舉逐漸白熱化！高雄21日挺韓反韓大遊行拚場，各陣營支持者透過行動及網路，表達支持者，但民眾在網路發文應小心謹慎，避免分享假訊息，以免觸法，得不償失！

台中李姓男子今年8 月5 日晚間，在家裡用臉書帳號於社團「神力女超人挺藍粉絲團」分享張貼標註：「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」等文字，並附上總統蔡英文照片。警方接獲檢舉，將李男依《社會秩序維護法》送辦。台中地院豐原簡易庭認為李男將未經查證之不實謠言，透過分享方式散發傳布，足以影響公共安寧，依同法第63條第1 項第5款規定，裁罰3 千元。

李男不服抗告，他表示，政府通過同性同婚法案，他在臉書上不小心分享別人臉書，造成自己精神壓力過大。他吃精神科的藥已20年，重大傷病精神障礙實在禁不起這樣的打擊等語。

台中地院法官認為，李男分享內容文字意指「通過同性婚姻法案，我國會成為愛滋病氾濫淫亂國度」，但是，愛滋病是透過血液或體液接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，其傳染途徑有許多種。其中的性行為傳染部分並不限於同性之間，異性有危險性行為也可能造成傳染；血液傳染與性別無關聯，同性間不能生育，更不可能由母子垂直傳染。由此可知，愛滋病傳染與性別、性傾向等均無任何關聯性。李男所分享圖文內容明顯與事實不符，確實屬於謠言。

法官還說，我國為保障相同性別之2 人得以成立親密性及排他性之永久結合關係，已依照《釋字第748 號》意旨，立法保障同性2 人結婚權利。李男不尊重不同性傾向之人，也有受憲法保障婚姻自由權利，竟散佈謠言，影響社會對同性配偶或同性伴侶間評價，自足以影響公共之安寧。

李男雖提出相關證明，自己罹患思覺失調症並領有重大傷病卡，但看不出有何心神喪失或精神耗弱情況可依法減輕處罰，最後維持原判，不得再抗告。

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