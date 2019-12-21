　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男網路分享「同婚讓台灣成愛滋樂園」　法官認定「謠言」判罰3千

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼李男分享同婚謠言圖文遭警方送辦，事後自己在臉書發文提醒。（圖／翻攝李男臉書）

▲李男分享同婚謠言圖文遭警方送辦，事後自己在臉書發文提醒。（圖／翻攝李男臉書）

記者李忠憲／台中報導

選舉逐漸白熱化！高雄21日挺韓反韓大遊行拚場，各陣營支持者透過行動及網路，表達支持者，但民眾在網路發文應小心謹慎，避免分享假訊息，以免觸法，得不償失！

台中李姓男子今年8 月5 日晚間，在家裡用臉書帳號於社團「神力女超人挺藍粉絲團」分享張貼標註：「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」等文字，並附上總統蔡英文照片。警方接獲檢舉，將李男依《社會秩序維護法》送辦。台中地院豐原簡易庭認為李男將未經查證之不實謠言，透過分享方式散發傳布，足以影響公共安寧，依同法第63條第1 項第5款規定，裁罰3 千元。

李男不服抗告，他表示，政府通過同性同婚法案，他在臉書上不小心分享別人臉書，造成自己精神壓力過大。他吃精神科的藥已20年，重大傷病精神障礙實在禁不起這樣的打擊等語。

台中地院法官認為，李男分享內容文字意指「通過同性婚姻法案，我國會成為愛滋病氾濫淫亂國度」，但是，愛滋病是透過血液或體液接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，其傳染途徑有許多種。其中的性行為傳染部分並不限於同性之間，異性有危險性行為也可能造成傳染；血液傳染與性別無關聯，同性間不能生育，更不可能由母子垂直傳染。由此可知，愛滋病傳染與性別、性傾向等均無任何關聯性。李男所分享圖文內容明顯與事實不符，確實屬於謠言。

法官還說，我國為保障相同性別之2 人得以成立親密性及排他性之永久結合關係，已依照《釋字第748 號》意旨，立法保障同性2 人結婚權利。李男不尊重不同性傾向之人，也有受憲法保障婚姻自由權利，竟散佈謠言，影響社會對同性配偶或同性伴侶間評價，自足以影響公共之安寧。

李男雖提出相關證明，自己罹患思覺失調症並領有重大傷病卡，但看不出有何心神喪失或精神耗弱情況可依法減輕處罰，最後維持原判，不得再抗告。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

獨／法內情孝子版！假釋中兼2差奉養重病老母　酒駕判2月「3鄰居做證」改免刑

正妹攜定情戒典當…竟是「蘇聯鑽」氣炸狂譙！閨蜜幫腔：這男友不交也罷

調查站組長洩偵查機密「未達入監服刑」程度　二審判9月定讞

ET快訊
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
綺媽生產血崩！生完7天夢到綺綺乖巧甜喊：媽媽我回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

男網路分享「同婚讓台灣成愛滋樂園」　法官認定「謠言」判罰3千

夜市女攤商忙打烊遭搶　賊心慌「未戴安全帽」5分鐘就逮

快訊／白車陽金公路自撞路旁水泥牆　車頭爛毀、安全氣囊爆開...駕駛送醫

臉書揪志士潛罷韓陣營發動夜襲　警嚴密監控「一藍一紅襪」人士

台柱主持人「阿國」驚爆約砲持毒　夜店外錯愕遭逮！警廣回應：已經離職了

台北開車族都認識他！知名男主持「約砲持毒」被逮　「10座金鐘獎」蒙羞

知名金鐘男主持人驚傳「網路約砲持毒」　信義區夜店外被逮

Line群組踢人竟被惡煞尋仇　台中冷飲店老闆「持刀1打6」

3歲女兒不像他！ 新北男「偷驗DNA」怒告　妻子震驚真相：我怎麼會知道？

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

男網路分享「同婚讓台灣成愛滋樂園」　法官認定「謠言」判罰3千

夜市女攤商忙打烊遭搶　賊心慌「未戴安全帽」5分鐘就逮

快訊／白車陽金公路自撞路旁水泥牆　車頭爛毀、安全氣囊爆開...駕駛送醫

臉書揪志士潛罷韓陣營發動夜襲　警嚴密監控「一藍一紅襪」人士

台柱主持人「阿國」驚爆約砲持毒　夜店外錯愕遭逮！警廣回應：已經離職了

台北開車族都認識他！知名男主持「約砲持毒」被逮　「10座金鐘獎」蒙羞

知名金鐘男主持人驚傳「網路約砲持毒」　信義區夜店外被逮

Line群組踢人竟被惡煞尋仇　台中冷飲店老闆「持刀1打6」

3歲女兒不像他！ 新北男「偷驗DNA」怒告　妻子震驚真相：我怎麼會知道？

老公偷賣辣妻200萬名牌包！　7個全賣掉還倒賠…回家認錯結局讓他爽爆

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

ESPN爆湖人主帥認為庫茲馬不適合體系　恐交易出去

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

「衰尾查某」言論惹議　吳敦義：我只是講這裡不好、那裡不好

罷韓尬挺韓！陳其邁不出席遊行：對高雄有信心、呼籲和平理性提訴求

賴清德直搗藍票倉大安區：守護台灣成考量　第一選擇謝佩芬

澎湖立委選舉在地人「內戰」　歐中慨拚深耕軍公教「加持」

挺韓、罷韓遊行強碰！104警駐3大衝突熱點...出動「3組偵爆犬」查緝爆裂物

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓！　展堅定微笑嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

Line群踢人被尋仇　老闆持刀1打6

阿國約砲持毒被逮　于美人：台北開車誰不認識他

主持人驚爆約砲持毒！警廣：已離職

桃園幼兒園驚傳虐童！孩童遭毆淒厲哭喊

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

百公斤兒樓墜樓老父伸手接遭壓傷

騙女大生獻身玩殘墮胎　渣男刑期加重

男子墜樓傷重不治　台南警PO特徵求指認：讓他回家

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

更多熱門

相關新聞

「張善政暖男變憤青！」蔡英文：人若為追求權力把事情極盡扭曲不好

「張善政暖男變憤青！」蔡英文：人若為追求權力把事情極盡扭曲不好

2020首長也是唯一一場副總統政見發表會20日晚間落幕，民進黨副總統候選人賴清德批國民黨對手張善政是「暖男變憤青」。張善政回擊批蔡政府的非核家園是謀財又害命。對此，總統蔡英文21日受訪時回應，賴清德對張善政的說法值得大家想一想，因為一個人若為了追求權力把事情極盡扭曲，這樣也是不好的。

蔡英文回擊陳佩琪：她對政黨政治一知半解！

蔡英文回擊陳佩琪：她對政黨政治一知半解！

陳佩琪：為何放任國家讓派系吃乾抹淨？

陳佩琪：為何放任國家讓派系吃乾抹淨？

政見全文／賴神不看稿！從顧主權到「3大方向」繁榮台灣

政見全文／賴神不看稿！從顧主權到「3大方向」繁榮台灣

最放心不下的還是高雄！陳其邁深夜發文：和所有高雄人一樣「在乎高雄」

最放心不下的還是高雄！陳其邁深夜發文：和所有高雄人一樣「在乎高雄」

關鍵字：

同婚愛滋台灣蔡英文社會秩序維護法

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面