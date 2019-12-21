遊行人潮狂湧韓國瑜不走了...警仍啟動「陸空警戒」！出動10防爆車+干擾槍

記者王亞志、洪正達、戴若涵／高雄報導

「南方崛起高雄周年慶大遊行」21日隆重登場！遊行隊伍預計從凹子底公園，一路行經多條重要道路抵達微笑公園。隊伍於下午1時11分出發，國民黨總統候選人韓國瑜原定要隨隊伍一起走到終點，但由於維安考量，臨時決定不走了！但警方仍部屬警力配置干擾槍、防爆車一路隨行。

▲警方配置干擾槍進行現場維安。（圖／記者洪正達攝）

挺韓大遊行主辦方聲稱，現場聚集「30萬韓粉」！原先韓國瑜預計到遊行集結地凹子底公園陪同韓粉一同徒步走到遊行終點站微笑公園，沿途唱歌、高喊口號，但由於現場人數眾多，主辦方在出發前一刻才宣布，基於維安考量，韓國瑜改為直接到微笑公園與支持者們碰面。

▲▼挺韓大遊行人潮湧現。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

雖然韓國瑜不在遊行隊伍中，刑事局防爆小組仍出動10輛防爆車，進駐挺韓遊行集結地神農路與南屏路口、高雄市警局、高雄市警左營分局新莊派出所、文自派出所、高雄火車站外的三民一警分局長明派出所、台鐵新左營站後方，以及高雄捷運美麗島站外、文化中心和鹽埕大智路忠孝國小、高雄捷運南岡山站等地。

同時，警方也出動干擾槍一路跟著遊行隊伍前進，避免出現突發狀況，保持陸空高度警戒，以保障與會者及附近居民的安全。

▲▼ 刑事局防爆小組仍出動10輛防爆車，維護現場治安。（圖／記者王亞志攝，下同）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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