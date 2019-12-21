1221高捷爆滿！長裙妹疑被摸轉身狂巴　罷韓男大生無辜喊：是推擠！誰想摸你

記者白珈陽、陳韻如／高雄報導

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，雙方相距僅3.8公里，讓今天的高雄相當熱鬧，各地車站也湧現人潮。然而，就在遊行開始前，美麗島捷運站發生了一段小插曲，一名女子下車時感覺到自己被摸了一把，於是與對方發生衝突，但被指控摸人的男子則回應，是因人潮擁擠，大家急著下車，「我又不想摸你」，雙方各執一詞，全被警方帶回了解。

▲美麗島捷運站女子疑似遭摸與對方發生衝突，但雙方各執一詞，全被帶回警局調查。（圖／記者白珈陽攝）

高雄街頭21日舉辦2大遊行，挺韓、罷韓支持者也紛紛湧現，但活動開始前，美麗島捷運站發生了一段插曲。2名要去參加遊行的民眾，抵達車站要下車時，疑似因為人潮擁擠，而發生疑似性騷擾的案件。

事發當時，女子正要下車，突然感覺到自己被摸了一把，當下就立刻轉身打了後方男子，並大聲指控，但男子則喊冤，堅稱自己並沒有摸人，是因為大家都要下車，2人在月台間爭吵不休。

警方獲報後立刻前往，但2人在警方面前各執一詞，女子不斷質問，「你為什麼要摸我」，男子則回應，「我又不想摸你」，女子在聽完男子回應後，當場氣罵，「誰要讓你摸？」，但男子也不遑多讓回嗆，「誰想要摸你」。警方面對雙方爭吵，也立刻出聲安撫，隨後也將雙方帶回調查。

《ETtoday新聞雲》記者事後找到兩人，遭指控摸人的男大生表示，當時是因為被後面的人推擠，自己根本不想去碰對方，而原本要去罷韓遊行的行程也因此延遲，遇到這種事根本是「歹年冬，搞蕭郎」；指控摸人的女子則說，對方態度非常糟糕，將會進行提告。

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