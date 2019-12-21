　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1221高捷爆滿！長裙妹疑被摸轉身狂巴　罷韓男大生無辜喊：是推擠！誰想摸你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、陳韻如／高雄報導

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，雙方相距僅3.8公里，讓今天的高雄相當熱鬧，各地車站也湧現人潮。然而，就在遊行開始前，美麗島捷運站發生了一段小插曲，一名女子下車時感覺到自己被摸了一把，於是與對方發生衝突，但被指控摸人的男子則回應，是因人潮擁擠，大家急著下車，「我又不想摸你」，雙方各執一詞，全被警方帶回了解。

▲▼美麗島捷運站女子疑似遭摸，雙方爆發衝突。（圖／記者白珈陽攝）

▲美麗島捷運站女子疑似遭摸與對方發生衝突，但雙方各執一詞，全被帶回警局調查。（圖／記者白珈陽攝）

高雄街頭21日舉辦2大遊行，挺韓、罷韓支持者也紛紛湧現，但活動開始前，美麗島捷運站發生了一段插曲。2名要去參加遊行的民眾，抵達車站要下車時，疑似因為人潮擁擠，而發生疑似性騷擾的案件。

事發當時，女子正要下車，突然感覺到自己被摸了一把，當下就立刻轉身打了後方男子，並大聲指控，但男子則喊冤，堅稱自己並沒有摸人，是因為大家都要下車，2人在月台間爭吵不休。

警方獲報後立刻前往，但2人在警方面前各執一詞，女子不斷質問，「你為什麼要摸我」，男子則回應，「我又不想摸你」，女子在聽完男子回應後，當場氣罵，「誰要讓你摸？」，但男子也不遑多讓回嗆，「誰想要摸你」。警方面對雙方爭吵，也立刻出聲安撫，隨後也將雙方帶回調查。

《ETtoday新聞雲》記者事後找到兩人，遭指控摸人的男大生表示，當時是因為被後面的人推擠，自己根本不想去碰對方，而原本要去罷韓遊行的行程也因此延遲，遇到這種事根本是「歹年冬，搞蕭郎」；指控摸人的女子則說，對方態度非常糟糕，將會進行提告。

生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！　10萬人手舉「光復高雄」力抗韓流

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓！　展堅定微笑嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄

「為正義站出來」！民眾將免費發放200件「光復高雄」T恤　網一見揪團瘋搶

ET快訊
快訊／挺韓遊行走2小時抵達終點！韓國瑜獻唱「隱形的翅膀」
快訊／罷韓人數爆滿！遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉
韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5聲明驚見「藏頭」
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿常被警察臨檢　男摸走「清潔隊背心」…想當自己人

1221高捷爆滿！長裙妹疑被摸轉身狂巴　罷韓男大生無辜喊：是推擠！誰想摸你

濱海公路白車打滑路衝對向連撞2車　患者送醫救治

網友性別曝光！金鐘男主持約砲持毒被釣魚　警出示身分當場發楞

酒駕男車撞女騎士肇逃自摔　後方機車沒發現再撞

警持搜索票緝毒...他拒檢嗆：關我屁事　無影腳踹警罪加一等

和老婆吵架到車上喝...醉了！呼氣0.57被控酒駕　法官判無罪：他沒開車

桃園龜山幼兒園疑似虐童案　教育局開罰6萬不排除廢止設立許可

走斑馬線但闖紅燈　女騎士綠燈撞死他…遇上「帝王條款」仍判刑

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

不滿常被警察臨檢　男摸走「清潔隊背心」…想當自己人

1221高捷爆滿！長裙妹疑被摸轉身狂巴　罷韓男大生無辜喊：是推擠！誰想摸你

濱海公路白車打滑路衝對向連撞2車　患者送醫救治

網友性別曝光！金鐘男主持約砲持毒被釣魚　警出示身分當場發楞

酒駕男車撞女騎士肇逃自摔　後方機車沒發現再撞

警持搜索票緝毒...他拒檢嗆：關我屁事　無影腳踹警罪加一等

和老婆吵架到車上喝...醉了！呼氣0.57被控酒駕　法官判無罪：他沒開車

桃園龜山幼兒園疑似虐童案　教育局開罰6萬不排除廢止設立許可

走斑馬線但闖紅燈　女騎士綠燈撞死他…遇上「帝王條款」仍判刑

快訊／北市文山區火警！倉庫濃煙狂冒...祖孫3人嚇壞衝出屋外逃命

王宇婕替「滿身跳蚤」流浪狗洗澡　PO文幫找家…結局超感人

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

路上遇到碰瓷貓！　撞單車「手手抽搐」翻肚眼神死：封口費呢

嚴重恐呼吸衰竭！有吃這7類藥　冬日補身最好別碰「麻油雞」

旁邊就是化工廠！千葉物流中心倉庫起火　燃燒逾2小時…黑煙漫成田機場

30萬挺韓人龍...2小時抵終點！韓國瑜高唱《隱形的翅膀》　國旗海覆蓋微笑公園

一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹　舉牌狂嗆：滾草包

挺韓大遊行／張善政致詞糗口誤！高喊「明年罷免蔡英文」

摩托車暨用品冬季展售會開跑！試新車買裝備看改裝車一次滿足

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

Line群踢人被尋仇　老闆持刀1打6

主持人驚爆約砲持毒！警廣：已離職

阿國約砲持毒被逮　于美人：台北開車誰不認識他

桃園幼兒園驚傳虐童！孩童遭毆淒厲哭喊

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

百公斤兒樓墜樓老父伸手接遭壓傷

騙女大生獻身玩殘墮胎　渣男刑期加重

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

男子墜樓傷重不治　台南警PO特徵求指認：讓他回家

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

更多熱門

相關新聞

遊行人潮狂湧！警「陸空警戒」出動10防爆車+干擾槍

遊行人潮狂湧！警「陸空警戒」出動10防爆車+干擾槍

「南方崛起高雄周年慶大遊行」21日隆重登場！遊行隊伍預計從凹子底公園，一路行經多條重要道路抵達微笑公園。隊伍於下午1時11分出發，國民黨總統候選人韓國瑜原定要隨隊伍一起走到終點，但由於維安考量，臨時決定不走了！但警方仍部屬警力配置干擾槍、防爆車一路隨行。

1221擦出火氣！男見警來：不講了

1221擦出火氣！男見警來：不講了

黃捷現身罷韓現場！堅定喊：和大家一起走到終點

黃捷現身罷韓現場！堅定喊：和大家一起走到終點

LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！

LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！

大遊行比吸睛！台灣基進推「芒刺在瑜背」

大遊行比吸睛！台灣基進推「芒刺在瑜背」

關鍵字：

美麗島罷韓性騷擾

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面