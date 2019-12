美郵輪旅遊聖地相撞！甲板碎裂、乘客撤離　衝撞影片曝光

▲美國嘉年華郵輪公司的兩艘郵輪相撞。(圖/翻攝自推特/Bruin Matthew)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國嘉年華郵輪公司(Carnival Corporation & plc)是全球最大的郵輪運營商,20日卻不慎發生自家郵輪相撞的事故,造成6名乘客受傷。如今相撞影片曝光,郵輪船身皆有損毀,相當驚人。

綜合外媒報導,20日上午8時30分許,嘉年華榮耀號郵輪(Carnival Glory)按照預定,將停靠墨西哥旅遊聖地科蘇梅爾島(Cozumel)的港口,沒想到卻擦撞了原本就停靠在岸邊的嘉年華傳奇號郵輪(Carnival Legend),造成榮耀號甲板碎裂,1名乘客從餐廳撤離時受傷,其他還有5名乘客受到輕傷。

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L