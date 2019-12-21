美郵輪旅遊聖地相撞！甲板碎裂、乘客撤離　衝撞影片曝光

▲美國嘉年華郵輪公司的兩艘郵輪相撞。（圖／翻攝自推特／Bruin Matthew）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國嘉年華郵輪公司（Carnival Corporation & plc）是全球最大的郵輪運營商，20日卻不慎發生自家郵輪相撞的事故，造成6名乘客受傷。如今相撞影片曝光，郵輪船身皆有損毀，相當驚人。

綜合外媒報導，20日上午8時30分許，嘉年華榮耀號郵輪（Carnival Glory）按照預定，將停靠墨西哥旅遊聖地科蘇梅爾島（Cozumel）的港口，沒想到卻擦撞了原本就停靠在岸邊的嘉年華傳奇號郵輪（Carnival Legend），造成榮耀號甲板碎裂，1名乘客從餐廳撤離時受傷，其他還有5名乘客受到輕傷。

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

美國嘉年華郵輪公司聲明，當時海象惡劣，強風是事故因素之一，但主因被認為是洋流讓郵輪相撞。不過美國嘉年華郵輪公司指出，公司正在評估損失，但事故並沒有影響兩艘郵輪，乘客們都在科蘇梅爾島岸上度過愉快的一天。

郵輪乘客則表示，當下感覺「像有個大浪沖進船裡」，大家都感受到震動，但沒有想太多。

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