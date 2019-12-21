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台中韓粉扛「3m長穿雲箭」！凌晨出發挺進凹子底...他：興奮到睡不著

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▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲支持者紛紛從凹子底捷運站出來。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

由韓國瑜競選辦公室主辦的「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，活動從中午12點開始，最後遊行終點是到微笑公園，活動還沒開始前，支持者穿國旗裝、拿國旗轉搭捷運至凹子底站，現場搭配上韓國瑜競選歌曲，支持們情緒高昂。

▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲員警進凹子底捷運站。（圖／記者洪靖宜攝）

「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」活動從12點開始，約10點多現場已湧現韓粉們聚集，身穿國旗裝、手拿國旗，轉搭捷運至凹子底站，讓凹子底公園熱鬧滾滾，警方也派大批警力到捷運站內支持，凹子底公園周邊也出現許多刑警戒備。

▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓粉自製一隻穿雲箭。（圖／記者洪靖宜攝）

現場韓粉紛紛湧入，搶先卡位，還有從台中的死忠韓粉自製長約3公尺的「一隻穿雲箭」，使用鐵管用汽車包膜方式將整隻穿雲箭包住，還加上輪子能自由移動，會拖著一起遊行，也提供給其他支持者拍照，他說今天3點多就起床，因為想到要來遊行太興奮都睡不著覺。

▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲警方驅趕使用明火的攤商。（圖／記者洪靖宜攝）

由於活動會場就鄰近凹子底公園捷運站，站口也變成攤販售中區，不僅販賣韓國瑜周邊小物，還有街頭藝人高唱韓國瑜競選歌曲，不少警方也到現場巡羅，對於使用明火的違規攤商做驅離。

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