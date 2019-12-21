韓國瑜12/25上任市長滿周年！Wecare高雄下周四遞連署書　啟動第一階段罷免

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／高雄報導

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，雙方相距僅3.8公里，讓今天的高雄熱鬧非凡。「Wecare高雄」20日下午於臉書搶先亮相罷韓遊行裝置藝術「連署書拖拉庫花車」，告訴大家目前已經收到超過30萬份連署書，在遊行結束後，Wecare高雄、台灣基進黨、公民割草行動社團將於下周四（26日）將連署書送往中選會，啟動第一階段罷免行動。

依據《公職人員選罷法》規定，公職人員罷免案須在就職滿一年後方能提出，並由提議人進行連署，第一階段提案門檻人數為原選舉區選舉人總數1%以上，以高雄市長去年選舉總人數228萬人計算，至少需要2.2萬人才能提案；而第二間段罷免門檻則需在提案後60天內達到原選舉區選舉人總數10%以上連署，以高雄市計算需要約22萬人以上，最終投票結果需有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上，即罷免通過。

▲Wecare台灣大遊行行動裝置藝術「連署書拖拉庫花車」。（圖／Wecare高雄提供）

對此，Wecare高雄發起人尹立表示，罷韓遊行中亮眼的「連署書拖拉庫花車」是要告訴大家，他們已經收到超過30萬份的連署提議書，且將在遊行結束的5天後，於韓國瑜就任滿一年（12/25）的隔一天（26日）將連署書送往中選會，正式啟動第一階段罷免連署。

尹立指出，罷韓遊行活動本身是以和平、理性、歡樂為主，並以3大點提醒參加民眾，「一、民眾要和平理性；二、遇到惡意挑性時，可透過「1221wecare台灣大遊行平安網」即時回報；三、現場人數眾多，民眾要互相支援。」期盼能透過遊行替罷韓行動預先暖身。

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▼Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）