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帶部落孩子遠征國際！錦屏國小主任張世傑奪師鐸獎　用音樂開啟另一扇窗

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▲▼ 新竹縣錦屏國小教導主任張世傑 。（圖／教育部提供）

▲從弱勢部落孩子成為部落老師，張世傑用音樂，能為孩子開啟另一扇窗，找到世界的美好。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

新竹縣錦屏國小教導主任張世傑，出身泰雅族，今年獲得教育界最高榮譽師鐸獎。張世傑曾經歷貧困悲慘童年，而現在的他卻從弱勢部落孩子成為部落老師，張世傑用音樂，為孩子開啟另一扇窗，帶領原民部落孩童以天籟嗓音唱出國際，遠征至義大利。

張世傑天生肺活量大，喜愛鋼琴、演奏，音樂細胞豐富。任教錦屏國小時，陰錯陽差帶領孩子組成合唱團，參加「原住民說唱藝術競賽」，獲得全縣第二名，讓校長大為驚訝。

玩票性質取得好成績，校長鼓勵他「玩更大的」，張世傑與孩子參加全國正式音樂比賽，好評如潮，把部落天籟美聲帶到台灣各個角落，甚至赴海外進行音樂交流與巡迴演出。「最遠的一次，是五峰尖石跟竹東地區的原住民小孩，組成合唱團泰雅學堂，到義大利巡迴演出。」

▲▼ 新竹縣錦屏國小教導主任張世傑 。（圖／教育部提供）

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▲張世傑在帶合唱團時，會讓小朋友閉上眼睛去傾聽聲音。（圖／教育部提供）

張世傑細數部落孩子的場場演出，眼裡滿是驕傲，尤其在越南惠安國際合唱大賽，獲國際青少年民謠組「銀質獎」，深受評審肯定；赴馬來西亞為當地及南亞貧困兒童演唱募資，以音符善盡公益；到日本濱松市靜岡縣音樂文化交流，臺下掌聲如雷。孩子的聲音上達天際，唱出人際溫暖，觸動無數大人的心。他們在舞台上綻放光芒，以純淨歌喉，贏得掌聲與自信，更在表演中，找回部落族人的驕傲。

張世傑指出，每次為孩子精心安排的試煉，「就是要讓孩子知道，將來做任何一件事情，就是這種感覺，人生也是如此。」他想讓孩子學習到，將來長大後，其實生命就是這麼辛苦，不是什麼事都是輕而易舉，「準備的歷程並不是為了要得第一，而是我們在過程中學習到什麼？努力夠不夠？」

▲▼ 新竹縣錦屏國小教導主任張世傑 。（圖／教育部提供）

▲任教錦屏國小時，帶領孩子組成合唱團，參加「原住民說唱藝術競賽」，獲得全縣第二名。（圖／教育部提供）

張世傑當年下山到城市裡頭讀書時，深深體會到偏鄉部落在教育資源上的不對等。「城市的孩子可以去補習，我們卻沒有那樣的機會。」隔代教養、家長酗酒、族群被弱化、歧視，讓張世傑更加努力以音樂、閱讀、繪畫等領域的教育，重新給予孩子關愛。

得到教育界的奧斯卡，張世傑坦言得獎前覺得這個獎很難獲得。得獎後這才發現，原來自己二十多年來，一直持續在做同樣一件事。這個小小的堅持，不只改變了他，也改變了整個部落，「現在部落的小朋友，會用音樂跟我打招呼。」張世傑決定，接下來的二十年，他要繼續以不變的初心，喚醒孩子對土地、文化情感的涵養，繼續光耀自己的家鄉。

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