台東土坂部落實境解謎　用文化創意帶遊客燒腦

▲台東土坂部落實境解謎文化體驗。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「我們＋起來 - 夢想生活分享季」與懷抱夢想的台東青年一起，以融合傳統與創新行動的方式重新詮釋屬於台東的部落文化與旅遊產業，其中最特別的就是土坂，今年首創研發設計實境解謎遊戲活動，推出就受到好評，近日舉辦2天1夜的體驗遊程，讓遊客循序漸進地沉浸在排灣族頭目賦稅制度的文化體驗中。

達仁鄉土坂村的土坂部落，地處大竹篙溪中游右方台地，族語地名「Tjuabal」，是土地遼闊，物獵豐饒之意。部落青年安娜表示，土坂部落是少數保有完整五年祭傳統祭儀的排灣族部落，也是至今仍維繫著緊密排灣族社會階層制度之地，部落青年有感於現在各地旅遊模式不斷推陳出新，擁有豐厚文化底蘊的土坂提供深度的文化故事，傳達給來訪遊客。部落總幹事熊大龍說，實境體驗設計讓遊客分組競賽的方式參與排灣族傳統KISATJA的過程，再加入解謎闖關的遊戲元素，連頭目都覺得意義不同，不是觀光而已，是傳達出傳統祭儀中很重要的核心精神和文化價值。

台東晃晃二手書店闆娘素素此次也參與其中，她在分享中提到「過去來土坂都是走馬看花，此次感受到土坂部落強大的能量，也深深感受到了排灣族家族與階層制度間蘊含的力量，山地飯也讓我驚艷地好吃！」

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