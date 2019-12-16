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放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

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▲東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處2020年首度推出東海岸部落兒童營隊「童部野放」。專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然，學習原住民與大自然共存的生活智慧，並透過做中學的方式，用身體理解與記憶。

▲東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

▲▼體驗撒八卦網、划膠筏、射箭、搭設簡易工寮、河口觀看三角網捕鰻苗及享用石頭火鍋。

「童部野放」於2020寒假及暑假各推出2場次，每梯限量15位名額。寒假梯次首先登場是靜浦部落四天三夜（2020年1月31日至2月3日）的「海波野放．頂浪魂河谷行」，以體驗撒八卦網、划膠筏、射箭、搭設簡易工寮、河口觀看三角網捕鰻苗及享用石頭火鍋等活動，讓孩子透過玩樂認識河口生態、勇士技能與阿美族飲食文化，進而學習善待自然的生活方式，同時亦一併推出3泊1食的「爸媽同步野放套票」，邀請家長一同到靜浦部落度過美好假期。

▲東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

寒假第二梯次為奇美部落三天兩夜（2020年2月4日至2月6日）的「青山野放．神農山野探奇」。帶孩子走進山林認識草藥植物，透過野菜採集、草藥浴體驗、獵捕陷阱製作及夜間觀蛙等活動，讓孩子親身體會山林中的生活智慧。且親自於野外製作竹子器皿，以分工方式升火、切肉及烹煮傳統「八菜一湯」部落飲食，並於活動中加入阿美族年齡階級的精神，學習團隊合作、引導孩子思考土地倫理。

▲東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

東管處邀請家長將孩子野放到部落，帶孩子踏上靜浦河口、走進奇美山林，讓孩子有難忘的寒假回憶。最深入部落旅遊的冬令營-「童部野放」即日起開始報名，報名資訊及相關詳情請參考活動官網及臉書粉絲專頁。

▲東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

▲東管處寒假首度推出東海岸部落兒童營隊，專為兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然。（圖／東管處提供，下同）

靜浦部落四天三夜「海波野放．頂浪魂河谷行」報名網址
網址:https://www.accupass.com/event/1912060249131236084830
奇美部落三天兩夜「青山野放．神農山野探奇」報名網址
網址: https://www.accupass.com/event/1912090442078872536700
活動官網
網址:http://www.jacreative.com.tw/eastcwk/
臉書粉專
網址: https://www.facebook.com/eastcwk/

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