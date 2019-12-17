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談核四指「楊木火散布多年謠言」　黃士修涉誹謗獲判無罪

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▲▼ 黃士修出庭受訪說明受邀出任韓國瑜國政顧問。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃士修遭楊木火自訴控告誹謗，台北地院一審判黃無罪。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

韓國瑜國政顧問團成員、重啟核四公投領銜人黃士修因向中選會提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投理由書中，指反核人士楊木火是「民進黨顧問」，且「散布多年的謠言」，引發楊不滿，憤而控告黃涉嫌誹謗罪。台北地院審結，17日上午判黃士修無罪，全案可上訴。

黃士修所提重啟核四公投案理由書中，直指「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」。該段內容令楊木火痛批黃不僅不針對提問，就事論事回答，反而誣指他為「民進黨顧問」，用以轉移焦點，以及「到底散布哪些不實謠言？有何證據？」因此自訴提告，希望阻止不實資訊混入，誤導民眾連署。

經過約半年審理，法官判黃士修無罪。而這件「重啟核四公投案」也已達連署人數門檻，中選會決議依法公告公投案成立，並予編號為第17案全國性公民投票案，訂於2021年8月28日舉行投票。

▼楊木火不滿黃士修誣指他為「民進黨顧問」，還說他「散布多年謠言」，因此決定提告誹謗。（圖／翻攝／ETtodat新聞雲資料照）

▲▼鹽寮反核自救會總幹事楊木火赴台北地方法院，對核能流言終結者創辦人黃士修提告誹謗。（圖／記者楊佩琪翻攝）

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