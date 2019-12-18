悍女被劈腿狂捅男友！刀穿胸腹險死...再嗆他：不是什麼女人你都惹得起

▲醋女懷疑男友劈腿，凌晨持水果刀刺殺男友險死，犯後還無悔意。（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／高雄報導

高雄一名鄭姓女子因懷疑男友劈腿，竟凌晨持水果刀到男友住處行刺！手臂、胸腹、肝臟等部位都中刀，當場鮮血狂流；此外，鄭女還用男友的臉書發文稱「不是什麼女人你都惹得起的」、「沒死算你命大，死了算你活該」等語。高雄地院依殺人未遂及強制罪判處鄭女有期徒刑7年10月，全案可上訴。

判決指出，2018年9月1日晚間，鄭女與男友在西子灣約會時，因懷疑男友另結新歡而發生口角，兩人不歡而散，而後鄭女心有不甘，9月2日凌晨1 時許，便帶著水果刀找男友見面，鄭女一看到男友即朝其胸腹部及左手臂刺殺2刀，致對方受有胸部穿刺傷併左心室撕裂傷及心包膜填塞、橫膈膜穿刺傷併肝臟撕裂傷及左下臂5公分撕裂傷等傷害，所幸員警到場處理並將他緊急送醫救治後才倖免於難。另外，鄭女為了查看男友的交友狀況，還在男友逃跑求救途中與他拉扯並搶走男友的行動電話。

然而鄭女矢口否認犯行，辯稱她當時為了不再讓男友跟別的女子通電話，才拿出水果刀想嚇嚇他，結果因男友過來搶刀子，所以在拉扯過程中，刺到男友，強調她並沒有要殺男友的意思。

▲醋女用男友帳號在臉書PO文。（圖／翻攝自臉書）

不過合議庭查出，鄭女行凶後，不僅用搶來的男友手機撥電話給一名女性友人嗆：「我已捅了XXX2刀，要讓他死」等語，還使用男友的臉書帳號留言：「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該」。

因此合議庭認為，鄭女當時持水果刀朝男友刺殺的胸腹部位是人體極為重要的器官，致對方生死僅在一線之間，可見下手極重！且未因此停手，反將刀刃抽出，還未積極為男友尋求救護，犯後也沒感到任何愧疚或後悔，但考量鄭女已賠償20萬元達成和解，因此依殺人未遂罪判7年半徒刑，強制罪判8月，合併執行為7年10月。

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