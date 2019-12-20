影／恐龍攻佔小巨蛋！腕龍直逼蛋頂超震撼　「暴龍演員」每10分鐘就要休息

記者林育綾／台北報導

全球最大型恐龍實境秀《與恐龍共舞》巡迴最終站，今（20）日至22日於台北小巨蛋登場，所有恐龍皆以1:1的比例忠實還原，總製作成本近6億，包括高度直逼蛋頂的腕龍、震撼的劍龍、原角龍等。除了運用機械控制，其中「暴龍」是以真人穿著恐龍裝演出，由於裝備重達50公斤，演員平時需要積極鍛鍊健身，且每演出10分鐘就必須休息，否則無法詮釋暴龍的速度與行動，相當不容易。

▲全球最大型恐龍實境秀《與恐龍共舞》巡迴最終站於台北小巨蛋登場，腕龍高度直逼蛋頂！（圖／記者林育綾攝）

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《與恐龍共舞》劇場秀故事一路從三疊紀、侏儸紀，穿越到白堊紀，更有18隻真實比例的恐龍完整公開，每隻恐龍價值大約2台法拉利，其中包含近3層樓高的霸王龍母子，還有高度直逼小巨蛋蛋頂的腕龍，相當震撼。

▲「恐龍操偶師」現身分享操作恐龍的秘辛。（圖／記者林育綾攝）

而今（20）日下午主辦單位也特別邀請恐龍的「操偶師」，現身分享操作恐龍的秘辛。操偶師提到，一隻大型恐龍（例如劍龍、原角龍等）重達約2噸，一次需要3人操作，除了駕駛員要謹慎之外，操偶師也必須仔細操控，以免恐龍相撞受傷、毀損。

▲操偶師必須謹慎操控，以免恐龍相撞受傷、毀損。（圖／記者林育綾攝）

操偶師也提到，操作不只是讓牠們「動起來」而已，還要將恐龍的生命力展現出來，特別是表現出飢餓、獵殺等情緒，還有包括轉身、眨眼、甩動尾巴等；另外劇中有一段腕龍母子情深的橋段，也需要細膩的操控才能展現，每隻恐龍也都有多種音效來搭配。

▲腕龍母子情深的橋段，也需要細膩的操控才能展現。（圖／記者林育綾攝）

而相對較小隻的恐龍（例如暴龍），則由真人演員穿著逼真的恐龍裝來飾演，即使相對小型，但每隻暴龍依然重達50公斤，演員透露平時需要大量健身、鍛鍊核心，才能勝任這項工作，而且在演出前也需要運動、暖身，演出時大約10分鐘就必須休息，否則無法完美詮釋出暴龍的速度、動作。

▲「暴龍演員」透露平時需要大量健身、鍛鍊核心，才能勝任這項工作。（圖／記者林育綾攝）

《與恐龍共舞》劇場秀導演伊恩瓦勒(Ian Waller) 也分享，這部秀在劇本構思花了很多時間，從一開始討論要將什麼恐龍放進來，就花了很長時間討論，而劇情橫跨3個世紀，「很多故事想說，但因應長度必須調整。」當時也曾煩惱過，到底有沒有辦法讓大恐龍動起來，因此「看見恐龍們動起來的那一刻，是最興奮的時刻！」

▲《與恐龍共舞》劇場秀導演伊恩瓦勒(Ian Waller) 。（圖／記者林育綾攝）



《與恐龍共舞》世界巡迴最終場選定於台北舉辦，主辦單位「JUSTLIVE就是現場」表示，恐龍迷絕對不能錯過這個最後一次與恐龍相遇的機會，該劇場秀巡迴全球250個城市、締造900萬觀看人次，原為英國BBC的恐龍迷你影集，由於影集推出後在英美陸續獲獎，讓製作團隊決定集結大批古生物學家與生物學家，一起讓恐龍復活、走出螢光幕，並結合聲光、特效與互動式造景，為恐龍迷打造最迷人的劇場奇觀。

▲耗資6億1:1真實比例還原，打造震撼恐龍實境秀《與恐龍共舞》於小巨蛋登場。（圖／JUSTLIVE就是現場提供）



《與恐龍共舞》2019亞洲巡迴台北站



12/20(五) 19:00 中

12/21(六) 11:00 中 ／ 15:00 中 ／ 19:00 英

12/22(日) 11:00 英 ／ 15:00 中 ／ 19:00 中



英→演出為英文發音中文字幕。

中→演出為中文發音中文字幕。

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