周杰倫租不到嗆小巨蛋留著幹嘛　柯文哲：培養更多周杰倫

記者陳家祥／台北報導

周杰倫申請明年8月、12月小巨蛋檔期失利，連候補都沒排上，5日在IG連發多條動態怒嗆「哥要回老家唱，還需你小巨蛋同意嗎？這麼多鐵粉你裝的下嗎？」、「小巨蛋連E神都不給？連五月天都不給？你這巨蛋留著幹嘛呢？」對此，台北市長柯文哲回應，小巨蛋並非完全以營利為目的，需兼顧社會公益跟扶植產業；柯還說，主要會選那種已經「中咖往大咖」的，目標是培養下一個或更多的周杰倫。

對於周杰倫申租場地未果爆氣開嗆，柯文哲6日出席成功橋拓寬工程竣工典禮後受訪表示，小巨蛋是公家用地，不完全是以營利為目的，小巨蛋還是有社會公益跟扶植產業的兩個目的。

「因為周杰倫現在算是國際巨星，坦白講他到那裡去演唱都是人山人海，這沒問題」，柯文哲說，小巨蛋因為不是純粹營利，如果是純粹營利的，像周杰倫這種大咖要來，就可以提高租金，但事實上不行，因為我們小巨蛋租金還是固定的。

柯文哲說，在租金固定狀態下又有社會公益跟扶植產業2個目的，後來市府設定，會選那種已經「中咖往大咖」的，目標是培養下一個會更多的周杰倫，周杰倫坦白講他到哪裡唱都人山人海。

柯文哲強調，沒有不歡迎周杰倫，是周杰倫太大咖，到哪裡都會人山人海，目標是要更多的周杰倫，所以後來大概懂文化局的說明。至於周杰倫稱大巨蛋可以唱？柯說，大巨蛋蓋好沒那麼快；而目標是中小咖藝人，但這些對象較難負擔小巨蛋租金，柯竟說，「不會啦，就租給剛剛好（藝人）」。



▲周杰倫台北小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）