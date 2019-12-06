▲霸王龍快閃台北！耗資6億1:1真實比例還原，打造震撼恐龍實境秀《與恐龍共舞》將於小巨蛋登場。（圖／JUSTLIVE就是現場提供）

記者林育綾／台北報導

恐龍迷必追！全球最大型的恐龍實境秀《與恐龍共舞》巡迴最終站，即將在12月20至22日於台北小巨蛋登場，所有恐龍皆以1:1的比例忠實還原，總製作成本直逼6億。其中靈魂要角「霸王龍」（暴龍）更搶先來台，以突襲方式在台北各處，包括兒童新樂園、松菸、北車大廳、新北耶誕城等地進行快閃宣傳活動，引發尖叫四起。

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▲《與恐龍共舞》活動大使艾力克斯特地與霸王龍連袂掃街拜票。（圖／JUSTLIVE就是現場提供）



《與恐龍共舞》活動大使艾力克斯特地與霸王龍連袂掃街拜票，邀請喜愛恐龍的朋友公然「買票」支持。艾力克斯表示，這次也是他與霸王龍第一次的「親密接觸」，儘管曾在國外搶先觀賞，不過近距離面對面還是免不了緊張，「因為恐龍看起來實在太逼真了！」

▲▼霸王龍快閃台北各處！本尊不只動作矯捷、表情活靈活現，就連眨眼都有情緒，就像一隻活生生的恐龍走出史前世界。

霸王龍不只動作矯捷、表情活靈活現，就連眨眼都有情緒，就像一隻活生生的恐龍走出史前世界、緊盯著獵物不放，艾力克斯一方面讚嘆《與恐龍共舞》的超高製作規格，一方面也聊起他最愛的就是翼龍，「我從小就很想在空中翱翔、當個飛行員。翼龍是恐龍裡面唯一會飛的，如果可以跟他一樣多酷啊！」

▲《與恐龍共舞》還有高度直逼小巨蛋蛋頂的腕龍。（圖／JUSTLIVE就是現場提供）



《與恐龍共舞》的世界巡迴最終場選定於台北舉辦，主辦單位「JUSTLIVE就是現場」表示，恐龍迷絕對不能錯過這個最後一次與恐龍相遇的機會，該劇場秀巡迴全球250個城市、締造900萬觀看人次，原為英國BBC的恐龍迷你影集，由於影集推出後在英美陸續獲獎，讓製作團隊決定集結大批古生物學家與生物學家，一起讓恐龍復活、走出螢光幕，並結合聲光、特效與互動式造景，為恐龍迷打造最迷人的劇場奇觀。

▲劇場秀18隻真實比例的恐龍完整公開。（圖／JUSTLIVE就是現場提供）

劇場秀除了有完整的恐龍卡司，故事一路從三疊紀、侏儸紀，穿越到白堊紀，更有18隻真實比例的恐龍完整公開，其中包含近3層樓高的霸王龍母子，還有高度直逼小巨蛋蛋頂的腕龍，將讓所有恐龍迷目眩神迷。

《與恐龍共舞》2019亞洲巡迴台北站

12/20(五) 19:00 中

12/21(六) 11:00 中 ／ 15:00 中 ／ 19:00 英

12/22(日) 11:00 英 ／ 15:00 中 ／ 19:00 中

英→演出為英文發音中文字幕。

中→演出為中文發音中文字幕。