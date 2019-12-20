影／和尚用木魚敲「搖滾神曲」！魔性「咚咚~鏘」狂轟炸　一開口網全笑噴

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張嘉晏／綜合報導

和尚敲木魚不稀奇，不過敲出搖滾樂就太狂了！一名日本和尚巧妙運用木魚和缽，演奏出英國搖滾樂團「皇后樂團」（Queen）的經典名曲「We Will Rock You」，由於畫面違和卻又有點可愛，眾人也不禁陷入這支影片的魔力，臉書上目前已有162萬次的觀看數。

這位和尚時常在YouTube帳號「Kossan1108」貼出自己演奏樂器的影片，而在這支影片中，只見他右手敲木魚、左手擊缽，不斷重複敲出歌曲的魔性節奏「咚咚~鏘」、「咚咚~鏘」，隨後還用宏亮的聲音唱出歌詞；明明是超嗨的搖滾樂，和尚卻始終維持一本正經的模樣，令眾人全笑噴。

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雖然這支影片最初是在今年1月就上線了，不過影片於12月再度被轉貼至臉書上，也意外掀起各國網友熱議，至今已有1.2萬人留言朝聖、4.6萬人分享，還累積了162萬的觀看次數。大家紛紛表示，「請這樣幫我超渡」、「我認真聽完！超酷的」、「停不下來了」、「嗨起來」、「住持只是我的副業」、「笑到美丁每當」、「佛系搖滾」。

▼皇后樂團原版歌曲，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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