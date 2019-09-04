開學季最ROCK演唱會！超接地氣「搖滾台中」組曲High爆登場

▲「2019搖滾台中」邁入第12週年，今年重磅邀請11個國家、66組樂團參與演出。（圖／台中市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

夏季進入尾聲，樂迷最愛的「2019搖滾台中」邁入第12週年，今年重磅邀請11個國家、66組樂團參與演出，期待擦撞出史上最HIGH、最ROCK的火花！首次收錄的活動黑膠紀念專輯，當中收錄的「搖滾台中組曲」，由嘻哈獨立樂團Genius P.J’s進行全新編曲，日前宣傳記者會，台中副市長楊瓊瓔、新聞局長吳皇昇等人上台開唱，為活動揭開搖滾序幕。

今年搖滾台中以「承諾」為主題，首次錄製屬於這個活動的黑膠唱片，邀請中部在地樂團《農村武裝青年》、《主音樂團》、《海克力斯》、《消波塊》、《白噪音》、《灰色邊緣》等十多組樂團共同打造，其中「搖滾台中組曲」由《海諾音大樂隊》在記者會現場詮釋處女秀。

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▲今年搖滾台中以「承諾」為主題，首次錄製屬於這個活動的黑膠唱片。



活動單位日前召開宣傳會，馬來西亞獨立音樂廠牌《擴音版圖》創辦人麥偉豪、韓國獨立音樂廠牌「Rockin’KOREA」代表Nicky Lee，以及日本經典重金屬樂團SEX MACHINEGUNS貝斯手玉木慎吾等貴賓，特意前來相挺表示支持，象徵搖滾台中是邁向全世界。

台中副市長楊瓊瓔表示，台中在地音樂品牌深耕20多年，在這片土地深耕獨立音樂的種子，12年的時間，終於讓種子長成一棵大樹，未來台中的音樂產業可望繼續成長茁壯，成為全國的領頭羊，現在也已經將枝苗與根鬚伸向世界各地，與全球各國的音樂人交流，吸收更多不同的養分，讓台中以及台灣的音樂更加豐富多元，更能感動人心。





▲「2019搖滾台中」於9月7日（六）、8日（日）中午12點到晚上10點在台中市圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場。

搖滾台中系列音樂活動，運藏台中流行音樂實力，近年不斷扶植在地音樂人才，並把音樂盛事擴大到每個族群。為了吸引各個年齡層的觀眾，今年搖滾台中規劃了五大活動區域，包含：能量舞台、衝擊舞台、綠色舞台、跳躍舞台等四大舞台。另外，新創的「搖滾英雄─親子互動體驗區」，讓父母能在這兩天的活動帶著孩子一起體驗爵士鼓，培養孩子對音樂的興趣，讓搖滾樂往下紮根，並讓更多人能夠認識搖滾台中。

「2019搖滾台中」於9月7日（六）、8日（日）中午12點到晚上10點在台中市圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場，邀請多達66組樂團進行演出，除了茄子蛋、八三夭、董事長樂團、麋先生、美秀集團、BOXING、血肉果汁機等國內知名樂團；外國團體則是來自日本的玉木慎吾、韓國的LiveYubin、越南District 105、泰國EBOLA等11個國家地區的樂團，一起參與這場搖滾盛會！