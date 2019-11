你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

▲FreddieMeter可檢測挑戰者的歌聲與皇后主唱佛萊迪默裘瑞的相似程度。(圖/截自FreddieMeter)

記者王曉敏/綜合外電報導

1975年11月14日,皇后樂團(Queen)首次於英國現場演唱《波西米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody),為紀念這首經典曲目,Google結合AI技術開發一款唱歌挑戰遊戲「FreddieMeter」。可於Android、iOS及各桌上型電腦上挑戰,AI將會評定挑戰者與Queen主唱佛萊迪(Freddie Mercury)聲音的相似程度。

挑戰者可從《Don’t Stop Me Now》、《Somebody to Love》、《We Are the Champions》及《波西米亞狂想曲》四首Queen的經典歌曲中選擇一首進行挑戰。Google的AI將針對音調、旋律及音色計算出挑戰者所演唱的歌曲與佛萊迪的相似程度百分比。

▼挑戰者可從四首Queen的經典歌曲中選擇一首進行挑戰。(圖/截自FreddieMeter)

該計畫其實是Google、YouTube Music及Queen合作推出,希望能藉此提高大眾對公益組織「墨裘瑞鳳凰信託」(Mercury Phoenix Trust)的認識。該基金會是由Queen的吉他手布萊恩(Brian May)、鼓手泰勒(Roger Taylor)及經理畢奇(Jim Beach)於1992年為紀念佛萊迪而創辦,旨在支持全球對抗HIV和愛滋病的各項計畫。

據《加拿大廣播公司》(CBC/Radio-Canada)報導,這項計畫最初於今年年初時發想,當時《波西米亞狂想曲》的官方MV在YouTube上的觀看次數已突破10億次。為此,研究小組開始與墨裘瑞鳳凰信託聯絡,討論是否能做些紀念活動,並期待為該機構帶來更多知名度。

據科技網站《9to5Google》報導,「FreddieMeter」的背後,是Google利用大量佛萊迪的演唱聲音片段所訓練出來的機器學習模型。《CBC》報導,雖然這個應用程式看似簡單,但據多倫多軟體工程師佛洛斯特(Nicholas Frosst)的說法,測量人聲的特徵並不是一件容易的事,「這是通過使用一種稱為神經網路(Neural Networks)的機器學習來完成的,而其真正的突破在於,找到一種以神經網路建立音調的更有效的方法。」

「它是以『自我監督』的策略做到這一點,人們向電腦投遞了許多人唱歌的範例,然後它自己計算出它們之間的相對音調。」換句話說,並非由工程師來指導電腦識別音調,而是電腦靠自己的運算而得。

▼挑戰者會進行約30秒左右的演唱,接著AI便會計算出挑戰者聲音與佛萊迪的相似度。記者實測相似度僅有11%。(圖/記者王曉敏攝)

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節!全館活動38折起~