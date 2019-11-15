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你的歌聲有多像皇后主唱？Google以AI打造《波西米亞狂想曲》挑戰遊戲

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▲▼FreddieMeter。（圖／截自FreddieMeter）

▲FreddieMeter可檢測挑戰者的歌聲與皇后主唱佛萊迪默裘瑞的相似程度。（圖／截自FreddieMeter）

記者王曉敏／綜合外電報導

1975年11月14日，皇后樂團（Queen）首次於英國現場演唱《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），為紀念這首經典曲目，Google結合AI技術開發一款唱歌挑戰遊戲「FreddieMeter」。可於Android、iOS及各桌上型電腦上挑戰，AI將會評定挑戰者與Queen主唱佛萊迪（Freddie Mercury）聲音的相似程度。

挑戰者可從《Don’t Stop Me Now》、《Somebody to Love》、《We Are the Champions》及《波西米亞狂想曲》四首Queen的經典歌曲中選擇一首進行挑戰。Google的AI將針對音調、旋律及音色計算出挑戰者所演唱的歌曲與佛萊迪的相似程度百分比。

▼挑戰者可從四首Queen的經典歌曲中選擇一首進行挑戰。（圖／截自FreddieMeter）

▲▼FreddieMeter。（圖／截自FreddieMeter）

該計畫其實是Google、YouTube Music及Queen合作推出，希望能藉此提高大眾對公益組織「墨裘瑞鳳凰信託」（Mercury Phoenix Trust）的認識。該基金會是由Queen的吉他手布萊恩（Brian May）、鼓手泰勒（Roger Taylor）及經理畢奇（Jim Beach）於1992年為紀念佛萊迪而創辦，旨在支持全球對抗HIV和愛滋病的各項計畫。

據《加拿大廣播公司》（CBC/Radio-Canada）報導，這項計畫最初於今年年初時發想，當時《波西米亞狂想曲》的官方MV在YouTube上的觀看次數已突破10億次。為此，研究小組開始與墨裘瑞鳳凰信託聯絡，討論是否能做些紀念活動，並期待為該機構帶來更多知名度。

據科技網站《9to5Google》報導，「FreddieMeter」的背後，是Google利用大量佛萊迪的演唱聲音片段所訓練出來的機器學習模型。《CBC》報導，雖然這個應用程式看似簡單，但據多倫多軟體工程師佛洛斯特（Nicholas Frosst）的說法，測量人聲的特徵並不是一件容易的事，「這是通過使用一種稱為神經網路（Neural Networks）的機器學習來完成的，而其真正的突破在於，找到一種以神經網路建立音調的更有效的方法。」

「它是以『自我監督』的策略做到這一點，人們向電腦投遞了許多人唱歌的範例，然後它自己計算出它們之間的相對音調。」換句話說，並非由工程師來指導電腦識別音調，而是電腦靠自己的運算而得。

▼挑戰者會進行約30秒左右的演唱，接著AI便會計算出挑戰者聲音與佛萊迪的相似度。記者實測相似度僅有11%。（圖／記者王曉敏攝）

▲▼ 。（圖／記者王曉敏攝）▲▼ 。（圖／記者王曉敏攝）

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