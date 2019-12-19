英國外相呼籲：北京應在《中英聯合聲明》周年與香港對話

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）呼籲北京對香港展開有意義的政治性對話。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）於19日呼籲，北京應在1984年《中英聯合聲明》發表周年對香港展開有意義的政治性對話，尊重35年前做出的承諾，包括保證特別行政區的自由、自治與司法獨立維持50年不變，「（上述承諾）對於香港的繁榮與生活方式至關重要。」

《路透社》報導，英國外交大臣拉布19日發表聲明，「香港正在經歷回歸以後最混亂動盪的時期，英國與中國之間的協議明確表示，香港的高度自治權與自由將在50年內保持不變。中國所做出的承諾，包括言論自由、司法獨立與法治權利，對於香港的繁榮與生活方式都至關重要。」

拉布強調，英國非常嚴肅認真地看待這些承諾，「保證香港未來成功與穩定的唯一方式，就是尊重這些承諾，藉由有意義的政治對話，解決香港人的合理擔憂。」

據了解，《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）於1984年12月19日簽訂，協議內容宣示，香港1997年將從殖民地英國回歸中國，但高度自治權與資本主義等生活方式將能夠保持50年不變。



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