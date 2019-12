美國農業部貿易伙伴清單「將瓦干達除名」　網驚：原來跟黑豹打貿易戰

▲網友意外發現,美國農業部誤將瓦干達列入貿易夥伴名單。(圖/《黑豹》劇照)



記者王致凱/綜合報導

美國農業部網站的自由貿易伙伴名單,竟然將漫威中的虛構非洲國家瓦干達(Wakanda)列入,與哥倫比亞、宏都拉斯、巴拿馬等國並列;農業部網站已緊急將瓦干達從名單中撤下,網友則揶揄說,「原來美國正在跟瓦干達打貿易戰。」

路透社報導,紐約軟體工程師法蘭西斯•曾(Francis Tseng)近日上農業部網站查找關稅資料,無意間發現瓦干達出現在美國自由貿易伙伴清單上。法蘭西斯•曾18日將截圖上傳至推特,引發網友熱議。

美國農業部很快發現此問題,並迅速更正了名單,將瓦干達移除。法蘭西斯表示,他趕在瓦干達資料被刪除前,從農業部網站下載了一份美國與瓦干達貿易商品的關稅代碼表,顯示雙方交易商品包括活體動物、乳製品、菸草和酒精。

美國農業部發言人伊倫伯格(Mike Illenberg)表示,網站管理部門會運用測試檔案確保系統運作正常,但負責人卻忘了在測試後將瓦干達相關檔案移除,才會發生此情況。名單修正後,法蘭西斯•曾發表推文揶揄說,「農業部把瓦干達除名了,看來我們和他們也在打貿易戰。」

瓦干達是漫威超級英雄作品黑豹(Black Panther)的故鄉,作品中描繪瓦干達是一個孤立的非洲國家,擁有超先進技術。值得一提的是,在美國農業部資料中,美國並未從瓦干達進口虛構金屬汎合金(vibranium),或是讓黑豹擁有神力的心型草藥。

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh