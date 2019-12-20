美股三大指數創新高！道瓊漲137點、納指連升7日　彈劾川普沒影響

▲美股三大指數創新高。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



美國股市20日收盤後表現亮眼，3大指數都創下新高，道瓊指數上漲137點或0.49%，收28,376點；標普指數漲了14點或0.45%收報3,205點；那斯達克指數升59點或0.67%，收在8,887點，已經連續上漲7天。

個股方面，高盛公司捲入馬來西亞一馬發展基金(1MDB)的洗錢案，與美國司法部將達成協議，並支付將近20億美元的罰款，全日股價跌0.22%。波音公司則是日前宣布停產737 Max，評級機構穆迪公司（Moody's credit ratings）將其信貸評級降為「A3」，股價上漲0.82%。

美國眾議院在19日晚間針對川普彈劾案進行投票，由於民主黨佔多數，果然如外界預期表決通過，但並未影響到股市，《富比世》分析認為，這歸功於美國與各國的貿易協定持續有進展，以及經濟強健的緣故。而自從眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在9月24日正式宣布啟動彈劾以來，標普指數已經漲了7.6％。



不過「Oanda」的資深市場分析師莫亞（Edward Moya）指出，川普的彈劾與股市沒有太大關係，主因還是因為全球央行的大規模刺激。