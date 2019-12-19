大師顏振發繪製「暖南市政搜查隊」電影看板　黃偉哲現身拜師學藝

▲大師顏振發繪製「暖南市政搜查隊」電影看板，台南市長黃偉哲本尊現身拜師學藝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲就職即將滿１年，台南市政府化身電影公司，將施政成果拍成電影「暖南市政搜查隊」，即將於12月24日於「全美戲院」全球首映、同步於網路首播。

市府同時請來國寶級手繪看板大師顏振發，為即將上映的電影繪製看板。市長黃偉哲19日特別前往全美戲院，本尊現身供大師繪製，而顏大師也邀請黃偉哲為自己的畫像畫上幾筆，形成「自己的看板自己畫 」的有趣畫面。

黃偉哲肯定顏振發老師在藝術上的貢獻，不僅是蔡英文總統，國際導演李安、好萊塢巨星威爾史密斯也都對顏老師的作品讚賞不已，足見顏老師深厚的手繪功力。顏振發老師也邀請特來「拜師學藝」的黃偉哲畫上幾筆，雖然只畫了白頭髮，但黃偉哲強調「一日為師，終生為父」，感謝顏老師的教導，期望顏老師持續作畫，讓大家看到更多好作品。

有別於傳統就職週年成果發表會的形式，市府今年有新招，將市府成果以電影的形式呈現，成果發表會則是電影首映會，邀請各界貴賓、市府團隊以及媒體朋友「一起看電影」。

由於電影即將於全美戲院首播，市府特別邀請國寶級大師顏振發繪製看板。顏振發長年為全美戲院手繪電影海報看板，其作品屢受國內外媒體矚目、名揚國際。顏振發繪製時也引發觀眾圍觀，好奇詢問「這是一部什麼電影？」「電影海報中的人物好像台南市長黃偉哲」。

黃偉哲表示，電影看板完成時的成就感是難以言喻的，但過程中的要忍受顏料的味道、繪圖時肢體的痠痛等，真的非常辛苦，今天來體驗電影看板的手繪，更讓人佩服顏師傅能數十年如一日，將自己的人生奉獻給藝術。

台南市政府表示，「暖南市政搜查隊」電影預告片即將推出，電影海報設計以感謝基層員工以及市民的支持為出發點，將長者照護、有感交通、希望家園、產經重鎮及農產突破等概念融入設計中。手繪畫板將懸掛於全美戲院，藉由顏畫師一流畫藝，表達對市民以及所有為台南市付出的人的謝意及敬意。