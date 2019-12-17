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台南智慧運輸綠色交通推動有成　黃偉哲：各單位通力合作維持交通順暢

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▲台南市政府致力改善台南交通，確保交通暢通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府致力改善台南交通，確保交通暢通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改善台南交通，一向是台南市政府重要施政目標，黃偉哲市長強調，維持交通順暢，非僅只是警察局的工作，包括交通、工務等各機關要共同合作，特別是辦理任何大型活動或工程，都應有交通維持計畫，黃偉哲要求最近時值耶誕跨年期間，有許多大型活動即將展開，各局處要互相合作，確保交通暢通。

交通局王銘德局長說明，台南在智慧運輸及綠色交通皆有亮眼成果，智慧運輸方面，智慧交通中心的啟用，更加完善智慧交控基礎建設；設置智慧路邊停車格讓停車更便利、繳費更多元，目前已布設905席智慧停車柱、2044席地磁偵測系統，為全國首創規模最大；今年10月底首次亮相的太陽能電子紙站牌，不僅有節能省電、組裝快速、所需腹地空間小等優點，還可提供USB充電服務，今年已建置30座，明年更將再擴建50座。

▲台南市政府致力改善台南交通，確保交通暢通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在綠色交通方面，持續推動公共運輸及低碳綠色運具政策，目前有116條公車路線，2019年並新闢中華環線70路、橘11-1、橘9路線。統計大台南公車2019年1-9月成長率和去2018年同期比較，成長13％，為六都第一。其中3月新闢啟動的中華環線70路使用電動低地板公車載運旅客，強化公共運輸綠能環保；6月開運的「麻豆-台南」直達公車（橘11-1）至10月載運量已達15612人次；12月正式上線的麻嘉快線（橘9），也將為旅客節省30分鐘的交通時間。

2019年初正式營運上路的小黃公車，優先在溪北山線地區辦理，為偏遠地區居民提供揪感心的乘車服務，特別是年長或行動不便的民眾，出門更加方便，截至11月已載運服務9393人次，2020年規劃擴點服務溪南山線偏遠地區，預計2021年再進一步擴大服務。

▲台南市政府致力改善台南交通，確保交通暢通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12月25日即將試營運的台南轉運站重整台南火車站站前交通，提升長程運輸服務的便利性，未來將作為8條國道客運路線及16條市區公車之樞紐。新營綜合轉運站已於10月初竣工，預計109年第二季啟用，屆時將成為溪北首座大型交通綜合轉運站，提供旅客無縫轉乘，多功能商場並能匯集人潮，促進地方繁榮。此外，市府為繁榮東區商圈新契機，也積極辦理平實綜合轉運站招商開發，預計2020年招商簽約、2021年興建、2023年落成啟用。至於預計2020年動工、2021年完工的和順綜合轉運站，屆時可配合亞太棒球場賽事接駁，並使區域交通服務更升級。交通局亦持續推動台鐵站前轉乘環境優化，提供旅客便利舒適的環境，截至2019年已完成6座。

▲台南市政府致力改善台南交通，確保交通暢通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未來交通運輸的規劃上，將著重在停車空間立體化、鐵路立體化、先進運輸系統等。舒緩市區停車空間不足，交通局已規劃3座立體停車場及3座地下停車場，預計2020年底前陸續完工；另外積極籌辦鐵路立體化，期消除市區阻隔及平衡地區發展；先進運輸系統則將為台南百年建設紮根。

王銘德局長表示，交通與市民每天的生活息息相關，未來交通局將持續努力提供各項便民服務，並透過智慧綠運輸，使交通更暢行。

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