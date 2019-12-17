「醫起陪伴用愛戒癮」　黃偉哲：幫助藥癮者生心理完整戒治

▲台南市長黃偉哲指出，幫助藥癮者生心理完整戒治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府衛生局17日於「醫起陪伴用愛戒癮」宣導記者會，分享台南市毒品戒治成效，並播映與成大醫院藥劑部及成大藥學系合作拍攝之「一刻鐘的感動」短片，讓市民朋友瞭解藥癮者戒毒路上除醫療救助，更需要家人與社會支持。

市長黃偉哲呼籲市民遠離毒品，也鼓勵成癮者接受市府提供之各項戒癮服務。黃偉哲表示，過去公共衛生的學經歷使他對毒品氾濫議題更為關切，非常感謝賴清德前市長還有顏純左前副市長2位倡議美沙冬療法並大力推行，讓台南市在2011年成為第1個使用市款來支應美沙冬相關費用的城市，有效降低毒品的使用以及因毒癮所衍生的社會問題，而美沙冬皆在醫療供藥點注射，更能大幅降低不潔針頭散播疾病的比率。

黃偉哲也感謝衛生局、社工師、個案管理師、配合的醫院、診所，以及台南地檢署以緩起訴處分金來支應許多藥癮戒治的計畫，讓台南在2017年獲得毒品防制全國特優，未來將繼續深化現有的成果，治本從學校教育、社會教育、各機關所有的單位宣導反毒、防毒，治標讓警政、醫政、醫療單位相互配合，全力幫助毒品使用者戒除毒癮，並且防止市民朋友沾染毒品。



衛生局表示，毒品濫用是全世界需共同面對、積極解決的問題之一，依據聯合國毒品犯罪辦公室2019年報告指出，在2017年全球有2.71億人口曾使用非法藥物，佔15-64歲全球總人口數5.5％；全球有3500萬人口因使用毒品成疾，死亡案例達58.5萬人，接受醫療戒治者僅佔1／7，毒品使用人口相較於2016年3050萬人甚至增加15％，毒品濫用議題不容輕視。



台南市共有13家藥癮戒治機構，其中有11家藥癮戒治醫院及2家藥癮戒治診所，另有8家替代治療衛星給藥點設置於衛生所，佔全國23.5％，為全國最高比例，方便藥癮個案就近接受戒癮服務；此外，台南也是全國最先編列市預算補助藥癮者替代治療，自2011年起協助藥癮者及其家屬解決藥癮所面臨的困難，期待藉由醫療補助來減少藥癮者經濟上的負擔，以強化個案持續戒癮治療的意願。



藥癮戒毒有成者哀先生（介穩講師）現身說法，在戒毒路上透過政府推動美沙冬及丁基原啡因替代治療協助戒除海洛因毒癮，現在可以回歸正常生活；長期投入藥癮戒治醫療專家李俊宏主任及黃仁享院長，也說明透過美沙冬及丁基原啡因替代治療，讓藥癮者戒除藥癮「從心出發」。



藥癮是一種慢性病，市府提供多元處遇模式，讓藥癮者接受完整醫療戒治，衛生局特製作專屬藥癮個案之「醫起陪伴 用愛戒癮」健康手冊，給予藥癮者及其家屬正確醫療保健知識，並提供南市醫療戒治服務補助資訊，讓藥癮者在戒毒路程中有政府及民間相關資源陪伴，成功戒毒重返社會正常生活。如發現親友有使用毒品情形，請洽詢以下單位，由專業人員提供諮詢，諮詢內容全程保密：



24小時免費戒毒諮詢專線：0800-770-885 (請請您，幫幫我)

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