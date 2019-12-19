台南市提供各校國中愛心安全帽　黃偉哲：推動騎乘自行車戴安全帽習慣

▲台南市長黃偉哲，力推騎乘自行車戴安全帽習慣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

孩子是我們的未來，保護孩子的安全是我們的責任，為保障學生安全，台南市正推動學生騎乘自行車戴安全帽的習慣，市府主動提供各學校「愛心安全帽」，19日在台南市忠孝國中舉辦致贈典禮。

台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝及市議員蔡旺詮、議員曾培雅一同共襄盛舉。另外，忠孝國中榮獲教育部2018學年度交通安全教育績優學校「特優－金安獎」評鑑，忠孝國中並向市長獻上全國交通安全教育金安獎殊榮，能夠獲獎實為台南市政府對學校長期推動交通安全教育努力之肯定。

黃偉哲表示，大家都知道騎機車要戴安全帽，但騎自行車戴安全帽也有必要，尤其學童的上放學交通安全是非常重要的，因此市府購置自行車用的安全帽給各國中使用，藉由這樣的示範作用，期待讓騎乘自行車的學生能養成戴安全帽的習慣。其實腳踏車是一種環境友善的交通工具，市府推動T-Bike使用率也會提高，這樣對於環境、交通秩序可以更加友善，希望大家可以多騎乘自行車，未來市府也會寬列經費，大力推廣。

台南市多年來於交通安全教育推動不遺餘力，年年獲金安獎肯定，截至今年共獲得14座金安獎，吸引外縣市前來取經，每年度除爭取各項資源，全力推動交通安全教育的各項研習、活動、宣導、教材研發，致力於上放學交通情境改善。

根據交通事故資料顯示，騎乘自行車發生交通事故而導致傷亡之人數中，以頭部受創者所佔之比率為最高。教育局統計表示，自行車為國中階段使用上放學比例最高之交通工具，發生交通事故，造成嚴重傷亡的原因，莫過於頭部未受到安全保護所造成。學生騎乘自行車，有時會有忘記戴安全帽或臨時故障卻沒有安全帽可用的情形，市府透過購置愛心安全帽配送給國中各校使用，期待降低自行車事故發生率，以達到完善的風險預防，讓騎自行車上放學成為一件快樂又安全的事情。此外，為了維護個人衛生，各校也配發一罐安全帽清潔噴霧以供使用，讓下一位使用者共享這份愛心與便利。