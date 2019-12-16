台南數位文創園區6週年　黃偉哲承諾市府扮演青年創業推手

▲台南數位文創園區6週年，市長黃偉哲承諾市府繼續扮演青年創業推手。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

專為台南青年創業打造的「台南數位文創園區-胖地」，今年首度移師至園區外，與安平定情碼頭德陽艦園區合作舉辦六週年成果展，市長黃偉哲在研考會趙卿惠主委陪同下，親臨夢想自造號，參觀成果展區。

黃偉哲表示，台南市政府團隊將繼續扮演青年創業的推手角色，在青年創業的第一哩路上給予最大支持，許多從胖地發展茁壯的團隊都到場共襄盛舉，關心青創與在地發展的李啟維議員也特地到場關心與支持。

黃偉哲表示，感謝這6年來陪伴著台南數位文創園地一步一步成長，一步一步茁壯的創業團隊，從加入園區到能夠展翅高飛，都在園區中留下努力足跡、灑下辛苦的汗水，在眾人齊心努力下已經展現相當的成果，未來也期許從台南孕育出的優質文創團隊，能走出台灣、在國際展露頭角。市府願意在過去的成果上，繼續深化、投入資源，讓數位文創能夠有更多新血，注入更多新的生命，使台南古都擁有更璀璨的未來，有更亮麗的新生命。

研考會表示，市府大力落實智慧城市、數位治理等資訊科技政策發展，近來更是不遺餘力地推動青年政策，而未來也將繼續扮演青年創業的推手角色，在青年創業的第一哩路給予最大支持；讓台南不僅是工作、創業的所在，更是生活與築夢的園地，盼吸引更多青年、人才到台南創業，將台南打造為創生城鄉與智慧新都。



位於台南市南門路的「台南數位文創園區-胖地」自2013年成立至今已6年，致力於推動台南青年創業，以具台南特色的文創設計與傳統工藝為基底，結合數位自造技術，讓跨領域、跨世代的創意在此激盪，期間舉辦近千場的數位自造教學課程、講座及展覽，吸引超過萬人次至此學習交流，6年來成果非常豐碩，超過90組團隊踏出創業的第1步；今年首度移師至園區外，與安平定情碼頭德陽艦園區合作舉辦6週年成果展，讓德陽艦化身夢想自造號，於艦上規劃「自造軍艦島」3大精彩展區，有公民科技展區、自造社群作品互動區、地景藝術展示區，一系列互動展覽、文創市集與親子手作活動，市民可一邊欣賞優美港邊景色，一邊感受數位文創在台南生根、發芽的成果。