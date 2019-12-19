台商憂選前沒機票　陸委會：兩岸正在溝通「專案加班機」

▲上海浦東機場一架往來兩岸的班機。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

2020大選與明年春節的只相隔2周，許多台商希望政府能延長兩岸春節加班機執行時間，更有人指選前幾日的機票已一票難求。陸委會副主委邱垂正19日表示，基於陸客大幅減少因素，機位仍有很多，兩岸也有加班機協商機制，至於選前「額外專案加班機」需求，目前雙方正在進行溝通。

邱垂正指出，實施春節加班機，是為了保障跟滿足兩岸民眾在春節期間返鄉過節的旅運需求，且與陸方在2009年就已有協商的機制，2020年兩岸春節加班機相關的事宜也依循此機制聯繫，我方還在等待陸方正式回覆。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正提到，基於陸客大幅減少、淡季的因素，相關的機位仍然有很多，海基會也建立了聯繫的窗口，台商朋友若有機位的需求，都可以透過海基會的窗口尋求協助，民航局也會協調國籍航空公司來滿足台商的需求。

邱垂正強調，政府的立場很清楚，就是會盡最大的努力來提供足夠的機位，充分滿足國人的需求，請台商朋友放心。

另外，有台商指2020大選前1月8、9、10日的機票已一票難求，希望能有額外的「返鄉投票加班機」。邱垂正回應，春節加班機以外的「額外專案加班機」需求，目前雙方正在進行溝通，相關結果也還在等待陸方正式回覆。