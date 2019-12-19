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打4折！陸調降台胞證補辦費用　1/1起收900元

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▲卡式台胞證。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡式台灣居民往來大陸通行證。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家發展和改革委員會（簡稱：發改委）會同財政部印發《關於降低部分行政事業性收費標準的通知》，決定自明年1月1日起降低部分行政事業收費標準。其中，為進一步促進兩岸人員往來，增進台胞福祉，台灣居民來往大陸通行證（補辦）收費標準由每本人民幣500元調整為人民幣200元，折合台幣約900元。

發改委官網18日發布「國家降低部分行政事業性收費標準」，表示為進一步加大降費力度，切實減輕社會負擔，近日，國家發展改革委會同財政部印發《關於降低部分行政事業性收費標準的通知》（以下簡稱《通知》，發改價格規〔2019〕1931號），決定自明年起降低部分行政事業性收費標準。

▲台灣民眾首度踏上南京便可用台胞證換取一張交通卡。（圖／記者魏有德攝）

▲紙本式台胞證。（圖／記者魏有德攝）

當中提到，為進一步促進兩岸人員往來，增進台胞福祉，降低辦證費用，將往來台灣通行證（電子）收費標準由每本80元（單位人民幣，以下同）調整為60元；台灣居民來往大陸通行證（補辦）收費標準由每本500元調整為200元。

針對兩岸人員往來數量，大陸國台辦發言人馬曉光今年初曾介紹，2018年兩岸人員往來超過905萬人次，同比增長3.2%。其中台灣民眾來往大陸首次突破600萬人次，「首來族」達到40萬人，均創歷史新高。

 
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