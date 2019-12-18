出席澳門主權移交20年活動　習近平今在機場發表演說

▲▼中國國家主席習近平抵達日本大阪出席G20峰會。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今（18日）親赴澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第5屆政府就職典禮」。據了解，習近平預計下午抵達，並將在機場對媒體發表講話。

澳門在1999年12月20日自葡萄牙手中完成主權移交，迄今正好滿20年，由於中國大陸「逢十」都會舉辦重大慶典，習近平除親赴澳門出席主權移交典禮、新任特首就職典禮外，也將視察澳門並出席系列活動。

此外，《香港01》報導，香港特首林鄭月娥則在19日率團赴澳門，並於20日上午返回香港，離港期間由政務司長張建宗署理行政長官職務。

事實上，林鄭月娥16日才赴北京述職，當時習近平當時表示，希望社會各界人士共同推動香港發展重回正軌，並重申支持香港警方嚴正執法。根據已知行程，她在澳門將再度與習近平同台，香港與澳門在一國兩制下的運作，勢必成為焦點。

▲▼林鄭月娥赴北京向習近平述職。（圖／香港特區政府。）

澳門是全世界人口密度最高的城市，面積約115.5平方公里，其中土地面積僅約33平方公里，人口約67萬2000人。澳葡政府1847年首次將澳門博奕業合法化；2002年，澳門特區政府進一步開放海外及陸資，博奕業發展更加蓬勃，並帶動建築業、餐飲、旅遊等服務業。

澳門統計暨普查局2018年的「按行業統計之就業人口」統計，博奕業占澳門總就業人口數的29%，此後依序是酒店及餐飲業17%、批發及零售業13%、不動產相關行業10%、建築業10%。由於相關法令要求賭場僱員須有逾8成為本地居民，也讓博奕業成為澳門主要就業機會。

2008年開始，澳門政府提供「現金分享計畫」，政府每年從財政盈餘「派錢」給澳門居民。據2018年的澳門「施政報告」，澳門永久居民每人可獲派澳門幣1萬元（約合新台幣3萬7784元）、非永久居民則有6000元。除此之外，澳門政府還提供養老金、學生學習用品津貼等諸多福利。

▲澳門光影節。（圖／澳門旅遊局提供）