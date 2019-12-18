影／《急先鋒》上山下海反恐　成龍爆料唐季禮「不要我的命」

記者曾俊豪／北京報導

大陸電影《急先鋒》今（18日）下午在北京舉行「一起拚吧」誓師大會，導演唐季禮，演員成龍等人均出席活動。成龍表示，這是自己和唐季禮合作的第九部作品。對於兩人合作的印象，他回應，「沒有他之前，我就很拚命，但跟他合作之後，他就不要我的命。」

唐季禮在1992年時執導《警察故事3：超級警察》，男主角就是成龍，該片獲得獲得第29屆金馬獎最佳影片提名，唐季禮則提名最佳動作指導，成龍更是一舉奪得最佳男主角獎。之後，兩人又合作《紅番區》、《警察故事4之簡單任務》等電影。

▲《急先鋒》北京誓師大會。（圖／記者曾俊豪攝）

《急先鋒》描述成龍帶領的「急先鋒」小隊臨危受命，為拯救陸企人質，不惜跨國對抗恐怖組織，在電影中上演海陸空大戰，成功救出人質。由於《急先鋒》是唐季禮跟成龍合作的第九部電影，他在記者會上，也回憶起當初跟成龍合作的心情。

唐季禮表示，兩人初次合作是在自己很小的時候，當時沒有做導演的經驗，但成龍給了他機會，讓他成長，「我是真的看他的電影長大。」

聽到唐季禮對自己的評價，成龍則回應，「沒有他之前，我就很拚命，但跟他合作之後，他就不要我的命。他沒有考慮，認為我什麼的都可以。」

▲成龍爆料唐季禮拍戲「不要我的命」。（圖／記者曾俊豪攝）

成龍以一場潛水戲為例，表示自己在一個月內潛水30多個小時，主要因為沒有潛水牌下不了水，而整個劇組只有六個人有潛水執照，於是他跟唐季禮身兼多職，既是攝影師，又是燈光師，又是道具師，「他們可以背氧氣筒，我不可以，只能用抱的，我就差點死掉。」

《急先鋒》將於2020年1月25日大年初一在中國大陸上映，搶攻春節賀歲片檔期，片中演員除成龍外，還有楊洋、艾倫、母其彌雅、徐若晗等人。至於台灣，先前公布的10部陸片配額，《急先鋒》也在其中，因此，台灣消費者將有機會欣賞唐季禮與成龍的九度合作。

▲《急先鋒》抽中陸片配額將在台上映。（圖／記者曾俊豪攝）