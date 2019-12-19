北京禁養大型犬…網傳要求飼主「撲殺愛犬」　警方否認：只是要求3天內轉移

▲大陸歌手朴樹發文。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

由於狗傷人、遛狗不牽繩嚇到老人小孩等問題，大陸各城市近年來陸續公佈「限狗令」，提倡「文明養犬」。不過，北京市通州區日前頒布的最新養狗規定引發網友的熱議。規定顯示，要求居民一律不得飼養大型犬（身高超過35公分），限3日內自行處置，未處理著將開罰。

據《新京報》報導，大陸歌手朴樹18日突然在微博發文稱，北京市通州區5日發通知管控超過35公分的大型犬、烈性犬，要求犬主3天處理，3天後警方檢查，一旦發現大型犬將沒收並處罰犬主。他懇求，希望警方「多給些時間」或者「研究更人道的政策」。他還貼出落款為台湖派出所的通知，通知時間為2019年12月5日。

PO文一出，立即引發網友熱議。對此，通州警方回應，自2019年11月份以來，經常接到投訴電話；某社區部分住戶反映，出現違規飼養大型犬、遛狗不拴犬繩、隨處便溺等不文明養犬現象。

該社區管理方表示，社區在2016年10月建成，共有4500戶，樓道寬敞；但一到冬天就有屋主在樓道和地下車庫內遛狗，造成車庫內留下糞便，讓其他居民備受困擾。

▲大陸各城市近年來陸續公佈「限狗令」。（圖／CFP）

隨後，11月初，轄區員警和管理方工作人員對對飼養大型犬的屋主和租戶進行上門告知，建議將狗尋找其他地方安置，否則會依據《北京市養犬管理規定》進行處理。但是，1個月過去，情況並未改變。所以，轄區警方12月5日開始在社區張貼了這份《文明養犬告知書》。

警方表示，根據2006年通州區實施《北京市養犬管理規定》若干規定的通知，通州區內的大樓、社區屬於重點管理轄區，不能養大型犬、烈性犬。警方進一步強調，上述《文明養犬告知書》中所規定的3天時間，是用於將犬從重點管理區轉移到非重點區域進行安置，並非要求飼主對犬進行「安樂死」。

微信公眾號「Calipaw加利愛寵」卻發文表示，「自從這條突如其來的管理規定出台以來，寵物醫院安樂死的狗狗已經排成長龍，因為飼主為了不要讓狗兒狗女慘死棍棒之下，別無選擇。」對此，該微信公主號表示，為救助這些命在旦夕的狗狗們，線上急征從北京飛往洛杉磯或者舊金山的民眾擔任「飛行志願者」，幫忙攜帶犬隻出國。

不過，《ETtoday新聞雲》記者微博搜索相關關鍵詞發現，並沒有通州的飼主發文表示，因為近日的規定導致狗狗大批量去寵物醫院安樂死。

對此，網友們紛紛給出了不同的意見，有的認為，措施是完全正確的，「生活中不文明養犬的人太多了，無論大小型犬都該管管了，尤其是不栓繩和隨意拴在路邊的，有人喜歡，有人討厭，有人害怕，你喜歡也得考慮別人感受，一句不咬人不能解決根本問題」、「如果飼主都文明養狗，那不就和諧了嗎」、「別拿什麼人道說話，若咬你家人了你會說寬限一下嗎」、「哪用這麼麻煩，只要狗咬人，主人坐牢，隨便養我也不反對，關鍵就是懲罰」。

但有的網友狂吐槽，「不能因為少部分人的沒素質所以就一刀切吧」、「直接除了人都不讓養就好了」。

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